Hóa chất Đức Giang muốn chuyển nhượng nhà máy cồn từng mua 2 năm trước

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy cồn Đức Giang. Đây là tài sản của Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang - Đắk Nông có địa chỉ tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng (công ty con vốn điều lệ 600 tỷ đồng do DGC nắm 100% vốn).

HĐQT DGC ủy quyền cho Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông thực hiện tìm kiếm đối tác, đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng nhà máy, đồng thời ký kết hợp đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2026.

Nhà máy cồn Đức Giang nằm tại Khu công nghiệp Tâm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), tiền thân là Nhà máy cồn Đại Việt thuộc Công ty TNHH Đại Việt. Tài sản này bị kê biên để thi hành án sau đó được đưa ra đấu giá vào tháng 4/2024. Hóa chất Đức Giang trúng đấu giá với hơn 253 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, DGC đổi tên và chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Đức Giang - Đắk Nông quản lý.

Nhà máy được tái khởi động và chạy thử từ tháng 11/2024. Sản phẩm chính là cồn với công suất khoảng 50.000 tấn/năm, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất xăng sinh học, đồ uống có cồn và cồn y tế.

Trong báo cáo thường niên năm 2025, Hóa chất Đức Giang cho biết đã đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất cồn 99% và trạm thu hồi khí CO2 tại nhà máy cồn với tổng số tiền giải ngân trong năm 2025 là 64,5 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đầu tư và chạy thử vào quý III/2026.

Trong diễn biến khác, Hóa chất Đức Giang chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 dẫn đến việc cổ phiếu DGC bị hạn chế giao dịch kể từ ngày 26/5/2026. Mã chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ.

Trong văn bản giải trình phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, Hoá chất Đức Giang cho biết công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Báo cáo kiểm toán này dự kiến sẽ được hoàn thành và công bố trong quý 2/2026.

Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang công bố BCTC quý I/2026 với lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần này kỳ này ghi nhận hơn 2.100 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm tới 50% về còn 489 tỷ đồng. Doanh thu giảm trong khi công ty còn phải chịu áp lực từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên mức 51 tỷ đồng.

Điểm sáng hiếm hoi là doanh thu tài chính tăng nhẹ 5% lên mức 172 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng.

Giải trình về việc lợi nhuận sụt giảm mạnh, DGC cho biết chi phí nguyên vật liệu đầu vào trong quý I tăng mạnh, đặc biệt là giá lưu huỳnh cao gấp 3 lần cùng kỳ, kèm theo đà tăng của giá điện, than cốc và Amoniac. Bên cạnh đó, việc Khai trường 25 phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra buộc DGC phải sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài, khiến giá vốn mặt hàng phốt pho vàng tăng mạnh.

Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của DGC đạt hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tới 62% (tương đương hơn 11.200 tỷ đồng). Lượng tiền mặt dồi dào này giúp mang về hơn 148 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý 1, hỗ trợ đáng kể cho lợi nhuận.

Hàng tồn kho tăng nhẹ lên mức gần 1.800 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 28% lên hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu từ Dự án nhà máy hóa chất Nghi Sơn.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm mạnh 46% xuống còn gần 2.300 tỷ đồng.



