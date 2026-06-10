Cổ phiếu Novaland bất ngờ có biến

Chốt phiên sáng 10/6, cổ phiếu Novaland (mã: NVL) bất ngờ tăng kịch trần lên 13.200 đồng/cp, với dư mua giá trần gần 8 triệu đơn vị. Thanh khoản cũng tăng mạnh khi có khoảng 9,3 triệu cổ phiếu được sang tay chỉ trong phiên sáng.

Diễn biến này phần nào giúp NVL lấy lại sắc thái tích cực sau giai đoạn suy yếu kéo dài trong khoảng một tháng qua. Dù vậy, so với vùng đỉnh ngắn hạn thiết lập hồi đầu tháng 5, thị giá NVL đã giảm khoảng 31%.

Đà tăng của NVL được ủng hộ bởi thông tin Novaland vừa công bố kết quả lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế đang lưu hành có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn vào năm 2027.

Theo đó, các trái chủ đại diện cho gần 262,2 triệu USD giá trị trái phiếu, tương đương 85,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, đã chấp thuận đề xuất của Novaland về sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến một số đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được.

Tỷ lệ đồng thuận này vượt ngưỡng yêu cầu tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành theo quy định trước đó. Điều này cho phép Novaland triển khai các nội dung sửa đổi và miễn trừ đã đề xuất. Sau khi nhận được sự chấp thuận từ các trái chủ đại diện cho 85,66% giá trị trái phiếu đang lưu hành, Novaland cho biết sẽ cùng đơn vị đại diện trái chủ ký kết một hợp đồng ủy thác sửa đổi.

Lô trái phiếu chuyển đổi này được Novaland phát hành từ ngày 16/7/2021 với tổng giá trị 300 triệu USD, kỳ hạn đến ngày 30/06/2027 và lãi suất 5,25%/năm. Nguồn vốn thu về được doanh nghiệp sử dụng để bổ sung cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.

Bên cạnh đó, thông tin liên quan đến các dự án bất động sản của doanh nghiệp cũng được thị trường quan tâm. UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trong đó, dự án Aqua City – dự án trọng điểm của Novaland với quy mô khoảng 1.000 ha nằm tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Sau giai đoạn gặp khó khăn, dự án này đã dần được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đang tăng tốc thi công với hàng nghìn công nhân hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và nhà ở tại các phân khu như River Park 2, Ever Green 2 và Đảo Phượng Hoàng.

Song song với quá trình xây dựng, nhiều tiện ích cũng đã được đưa vào vận hành như khu vui chơi NovaDreams Magic House, các thương hiệu F&B tại trung tâm thương mại NovaMall, cùng loạt tiện ích thể thao – giải trí tại Citigym Lifestyle Center.

Về tình hình kinh doanh, ĐHCĐ thường niên của Novaland đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 22.715 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần kết quả thực hiện năm 2025 và vượt cả mức đỉnh gần 15.300 tỷ đồng ghi nhận năm 2018. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 1.852 tỷ đồng, gần tương đương năm trước. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục không có kế hoạch chia cổ tức trong năm nay.﻿

Cũng tại Đại hội, Novaland đã hoàn tất việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, thay thế ông Bùi Thành Nhơn.