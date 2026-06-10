Tổng Giám đốc Dragon Capital chi gần trăm tỷ mua cổ phiếu

Mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM, mã: DCV) thông báo đã hoàn tất mua vào hơn 600 nghìn cổ phiếu DCV từ ngày 1/6 đến 4/6/2026.

Sau giao dịch, ông Lê Anh Tuấn nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 715 nghìn đơn vị (tương ứng tỷ lệ 2,29% vốn).

Tạm tính theo giá đóng cửa trung bình trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch là 145.600 đồng/cp, ước tính vị CEO đã chi khoảng 92 tỷ đồng để hoàn tất nâng sở hữu.

Cổ phiếu DCV lên sàn UPCoM từ giữa tháng 1. Hiện tại, mã này đang giao dịch ở mức 148.000 đồng/cp. Dù thị giá đã điều chỉnh 45% so với mức đỉnh 270.000 đồng hồi cuối tháng 1, nhưng vẫn tăng mạnh nếu so với giá tham chiếu 68.000 đồng trong ngày đầu giao dịch. Do cơ cấu sở hữu cô đặc, thanh khoản tại cổ phiếu này khá thấp, thậm chí thường xuyên không xuất hiện giao dịch.

Theo tìm hiểu, DCVFM tiền thân là VietFund Management (VFM) thành lập tháng 7/2003, là công ty quản lý quỹ nội địa đầu tiên tại Việt Nam. DCVFM là một trong những công ty quản lý quỹ đại chúng dẫn đầu thị trường về cả số lượng quỹ và quy mô tổng giá trị tài sản ròng huy động (NAV). Tính đến hết tháng 12/2025, DCVFM tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 140.000 tỷ đồng (5,4 tỷ USD).

Về tình hình kinh doanh quý 1/2026, DCVFM ghi nhận doanh thu gần 287 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Trong đó, chiếm phần lớn là doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và hoạt động quản lý quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán. Công ty không tốn giá vốn, nên con số này cũng là lợi nhuận gộp.

Khấu trừ các khoản chi phí, Dragon Capital Việt Nam lãi sau thuế khoảng 94,6 tỷ đồng. Mức này gấp 2,6 lần so với cùng kỳ và cao nhất trong vòng 3 năm. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt hơn 535 tỷ đồng.