Một tổ chức vừa tung gần 27 tấn bạc ra thị trường khi giá lao dốc

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã bán ròng gần 27 tấn bạc trong phiên 9/6, qua đó giảm tổng lượng bạc nắm giữ xuống xấp xỉ 15.030 tấn.

Động thái bán ròng trở lại của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới liên tục “dò đáy”. Theo dữ liệu từ sàn COMEX (Mỹ), giá bạc đóng cửa phiên 9/6 trượt về sát 65 USD/oz, tương ứng mất hơn 4% giá trị. Đây là vùng giá thấp nhất kể từ giữa tháng 12 năm ngoái của giá bạc.

Tương tự bạc, giá vàng thế giới cũng lao dốc mạnh 1,6% trong phiên ngày thứ Ba (9/6). Đà bán tháo trên thị trường kim loại quý tiếp tục kéo dài sau báo cáo việc làm tích cực của Mỹ.Cả hai kim loại đều thủng các vùng giá quan trọng của tuần trước, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ số liệu CPI tháng 5 của Mỹ công bố vào thứ Tư.

Dù căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn là yếu tố địa chính trị đáng chú ý, vàng chưa thu hút được dòng tiền trú ẩn mạnh. Thị trường hiện vẫn tập trung nhiều hơn vào chính sách của Fed, đặc biệt là triển vọng lãi suất thực. Khi kỳ vọng lãi suất cao kéo dài được củng cố, vàng thường chịu áp lực do không đem lại lợi suất.

Với bạc, ông Paul Wong, đối tác quản lý kiêm chiến lược gia thị trường tại Sprott Inc ., vẫn giữ quan điểm lạc quan. Theo ông, thị trường bạc đang trong tình trạng thiếu hụt cung kéo dài. Từ năm 2021 đến nay, nguồn cung liên tục không đáp ứng đủ nhu cầu, khiến mức thâm hụt tích lũy lên tới khoảng 762 triệu ounce trong 6 năm.

Ông Wong cho rằng diễn biến của bạc cũng củng cố thêm triển vọng dài hạn của vàng. Trong khi vàng đóng vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro và điểm tựa tiền tệ, bạc phản ánh rõ hơn nhu cầu đối với các tài sản thực khan hiếm, đặc biệt khi nguồn cung hạn chế còn nhu cầu công nghiệp vẫn lớn.