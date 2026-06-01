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Giá dầu neo cao, Petrolimex có thể từng bước hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho

| | Thị trường chứng khoán

Giá dầu neo cao, Petrolimex có thể từng bước hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho

Tại thời điểm cuối quý 1/2026, Petrolimex trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lên đến 6.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo phân tích mới công bố của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã PLX) đang có nhiều động lực tăng trưởng. Trong đó, đáng chú ý là mặt bằng giá dầu được kỳ vọng duy trì ở mức cao trong nửa cuối năm, qua đó hỗ trợ Petrolimex từng bước hoàn nhập các khoản dự phòng hàng tồn kho đã trích lập trong giai đoạn trước đó.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2026, Petrolimex ghi nhận tồn kho cao kỷ lục gần 30.000 tỷ đồng tại ngày 31/3, tăng gần 16.000 tỷ so với đầu năm. Lượng hàng tồn kho có giá gốc hơn 36.000 tỷ đồng, Petrolimex trích lập dự phòng giảm giá 6.500 tỷ tính đến cuối quý 1.

Sau nhịp tăng mạnh trong quý 1/2026, giá dầu đã điều chỉnh trở lại khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông phần nào hạ nhiệt. Trong thời gian tới, áp lực giảm giá có thể đến từ việc hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz từng bước được khôi phục, cùng với kỳ vọng nguồn cung toàn cầu cải thiện nhờ OPEC+ duy trì khả năng điều tiết sản lượng linh hoạt và sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tiếp tục ở mức cao.

Tuy nhiên, các dữ liệu cung – cầu gần đây cho thấy dư địa giảm của giá dầu có thể không lớn như kỳ vọng. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 5/2026 của IEA, tồn kho dầu toàn cầu đã giảm 129 triệu thùng trong tháng 3 và tiếp tục giảm thêm 117 triệu thùng trong tháng 4. Riêng tồn kho thương mại trên bờ của các nước OECD giảm 146 triệu thùng trong tháng 4, tương đương khoảng 4,9 triệu thùng/ngày.

Đồng thời, IEA ước tính tổng sản lượng bị gián đoạn từ các quốc gia vùng Vịnh kể từ khi xung đột bùng phát đã vượt 1 tỷ thùng, với hơn 14 triệu thùng/ngày vẫn đang ngừng khai thác. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ dầu thường gia tăng trong mùa cao điểm đi lại vào mùa hè, tiếp tục tạo áp lực lên cán cân cung – cầu toàn cầu.

VCBS cho rằng quá trình bình thường hóa thị trường dầu mỏ sẽ diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Ngay cả khi tuyến vận tải qua eo biển Hormuz được nối lại, thị trường vẫn cần một khoảng thời gian tương đối dài để khôi phục hoàn toàn lưu lượng vận chuyển, tái xây dựng tồn kho và đưa nguồn cung trở về trạng thái trước xung đột. Quá trình này nhiều khả năng kéo dài đến cuối năm 2026.

Hà Linh

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