Nhóm CII tiếp tục tăng sở hữu tại PC1

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, ngày 4/6/2026, CII Invest đã mua vào thành công 500.000 cổ phiếu PC1 của Công ty CP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1); qua đó nâng sở hữu tại doanh nghiệp này từ 6,87 triệu cổ phiếu (1,67%) lên 7,37 triệu cổ phiếu (1,79%).

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII)- công ty mẹ của CII Invest, cũng đang nắm giữ 17,35 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 4,22%.

Như vậy, sau phiên giao dịch 4/6/2026, nhóm CII nâng sở hữu lên hơn 24,72 triệu cổ phiếu PC1; tương đương 6,01% vốn doanh nghiệp.

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Trong một diễn biến khác, PC1 thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2026 từ ngày 5/6 thành ngày 25/6. Nội dung họp là bầu bố sung thành viên HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Như đã đưa tin, PC1 đã nhận được Công văn số 1606/VPCQCSĐT-P3 ngày 15/5/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc cung cấp thông tin liên quan đến xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân tại công ty và đã tiếp nhận thông tin về các thông báo của Cơ quan này gửi đến gia đình các cá nhân.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của công ty. Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn- Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Ánh Dương- Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Minh Đệ- Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Thị Minh Việt- Kế toán trưởng bị cáo buộc đã có hành vi Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Võ Hồng Quang- Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Đặng Quốc Tưởng- Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn PC1 đang áp dụng biện pháp tạm giam.



