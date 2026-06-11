4.000 kỹ sư, nhân viên căng tin của SpaceX sắp trở thành triệu phú: Elon Musk khiến cả thế giới choáng váng, làm được điều chưa từng có

SpaceX sẽ chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq vào thứ sáu tuần này với mã cổ phiếu SPCX. Đây là thương vụ được kỳ vọng sẽ trở thành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất lịch sử Phố Wall. Công ty đặt mục tiêu giá chào bán 135 USD mỗi cổ phiếu và mức định giá gần 1.800 tỷ USD.

Theo một số ước tính, đợt IPO này sẽ tạo ra khoảng 4.000 triệu phú mới trong đội ngũ nhân viên SpaceX, từ các kỹ sư cho tới nhân viên căng tin, những người được nhận quyền chọn cổ phiếu của công ty như một phần trong chế độ đãi ngộ.

Đây sẽ là thương vụ mở màn cho làn sóng IPO lớn được kỳ vọng diễn ra trong năm nay, bao gồm các màn ra mắt của hai gã khổng lồ trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại San Francisco là Anthropic và OpenAI. Thứ 3 tuần này, OpenAI cũng đã xác nhận kế hoạch niêm yết.

Tại thị trấn nhỏ Brownsville, bang Texas, gần trụ sở SpaceX, các môi giới bất động sản đang chuẩn bị cho một “cơn sốt vàng”. Giá chào bán nhà tại Brownsville hiện chỉ ở mức 290.000 USD, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều mức trung bình 425.000 USD trên toàn nước Mỹ.

Trong tháng 4, Brownsville có 1.617 bất động sản đang được rao bán, nhưng chỉ 67 trong số đó có giá trên 1 triệu USD.

“Phân khúc nhà ở cao cấp tại Brownsville vẫn khá khiêm tốn nếu xét theo tiêu chuẩn toàn quốc”, Hannah Jones, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Realtor.com nói. “Chỉ 4,1% số bất động sản đang rao bán có giá trên 1 triệu USD, và ngưỡng của nhóm 5% đắt nhất cũng chỉ dưới 925.000 USD, thấp hơn nhiều so với các mức tương đương tại Austin hay Houston”.

Tuy nhiên, Jones cho rằng thị trường Brownsville nói chung đang phân hóa thành hai nhóm rõ rệt.

“Những cư dân lâu năm đang đối mặt với áp lực thực sự về khả năng chi trả, trong khi những chuyên gia mới chuyển đến, nhiều người trong số đó là nhân sự SpaceX được điều chuyển, lại thấy Brownsville rẻ đáng kinh ngạc so với nơi họ từng sống”, bà giải thích.

Jones gọi đợt IPO sắp tới của SpaceX là “ẩn số lớn nhất ở phía trước”.

“Do SpaceX trong lịch sử thường trả thu nhập cho nhân viên bằng cổ phần nhiều hơn tiền mặt, phần lớn khối tài sản đó cho đến nay vẫn chưa có tính thanh khoản”, bà nói.

Giờ đây, khi IPO có thể biến rất nhiều người thành triệu phú, Jones cho rằng một phần đáng kể nguồn vốn đó nhiều khả năng sẽ chảy vào bất động sản.

“Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở cao cấp hạn chế như hiện nay, ngay cả lượng cầu không quá lớn từ các nhân viên vừa có thể chuyển cổ phần thành tiền cũng có thể nhanh chóng đẩy giá ở phân khúc cao cấp đi lên”, bà nói.

Năm 2014, SpaceX chọn bãi biển Boca Chica, cách Brownsville khoảng 25 dặm về phía đông, làm địa điểm xây cơ sở phóng thương mại mang tên Starbase.

Đến tháng 3/2021, Elon Musk đăng trên Twitter: “Hãy cân nhắc chuyển tới Starbase hoặc khu vực Brownsville/South Padre rộng lớn hơn ở Texas và khuyến khích bạn bè làm điều tương tự! Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân xây dựng và mọi loại nhân sự hỗ trợ thiết yếu của SpaceX đang tăng nhanh”.

Bob Torres, môi giới bất động sản tại Brownsville nói với Realtor.com: “Đó là lần đầu tiên tôi đột nhiên nhận được các cuộc gọi từ khắp nơi. Oregon, bang Washington, Maine, Bắc California, từ đủ mọi nơi”.

Ông nói cơn sốt bất động sản diễn ra sau đó không giống bất cứ điều gì ông từng chứng kiến.

“Đó là một đợt bùng nổ thực sự”, Torres nhớ lại. “Rất nhiều người mua là nhân viên SpaceX, và thậm chí các đồng nghiệp còn đấu giá với nhau để mua những bất động sản đều được bán cao hơn giá chào”.

Torres đã bán nhiều bất động sản cho khách hàng từ bang khác mà họ chưa từng tới xem trực tiếp.

“Tôi có những khách hàng từ Portland chưa từng đặt chân tới Texas”, ông nói. “Chúng tôi chỉ gọi FaceTime, rồi họ đưa ra đề nghị mua hoàn toàn bằng tiền mặt. Họ thậm chí lúc đó còn chưa có việc tại SpaceX, nhưng hy vọng sẽ được tuyển và cuối cùng họ thật sự đã vào làm”.

Torres cho biết sự quan tâm tới Brownsville còn tăng mạnh hơn khi Musk chuyển trụ sở SpaceX từ Hawthorne, California, tới Starbase tại bãi biển Boca Chica, cách Brownsville 25 dặm, vào năm 2024.

Đến năm 2025, Starbase, Texas, thậm chí chính thức được thành lập thành một thành phố.

“Giá những lô đất ngoài đó đã tăng vọt. Cách đây 5 hoặc 6 năm, có cho không cũng chẳng ai muốn”, Torres nói. “Rất nhiều khu phân lô mới đang được xây dựng”.

Tác động lên thị trường là khó đo đếm hết.

“SpaceX đã tạo ra ảnh hưởng lớn đối với thị trường và niềm tin của người mua tại khu vực này”, Trisha Scott, môi giới bất động sản tại Brownsville thuộc VP Realty nói với Realtor.com. “Chúng ta không bao giờ có thể quy toàn bộ xu hướng nhà ở cho riêng một công ty, nhưng SpaceX đã tạo việc làm, thu hút nhân tài, gia tăng độ nhận diện trên toàn quốc, kéo khách du lịch tới và khuyến khích thêm đầu tư trên khắp khu vực. Những yếu tố đó nhìn chung hỗ trợ nhu cầu nhà ở và tăng trưởng kinh tế”.

BOM TẤN IPO

Khi ngày IPO của SpaceX đến gần, hơn 1.000 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của công ty đã liên kết với nhau để đàm phán với các công ty quản lý tài sản, nhằm giành mức phí tốt hơn và tiếp cận các sản phẩm giúp tiết kiệm thuế.

Trong khi đó, các môi giới bất động sản tại Brownsville đang theo dõi sát sao và kỳ vọng nhu cầu đối với số ít bất động sản cao cấp trong khu vực sẽ tăng lên.

“Việc có thêm các triệu phú mới trong khu vực chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng”, Scott nói. “Nếu một lượng đáng kể nhân viên SpaceX có được khối tài sản lớn nhờ IPO, chúng ta có thể chứng kiến nhu cầu tăng đối với nhà ở cao cấp, bất động sản đầu tư và nhà thứ hai trong khu vực. Tuy nhiên, tôi cho rằng bất kỳ tác động nào tới thị trường địa phương cũng nhiều khả năng diễn ra theo thời gian, thay vì chỉ sau một đêm”.

Torres cũng đồng tình với nhận định này.

“Tôi không cho rằng sẽ có ngay một cơn sốt khi nhân viên SpaceX nhận được khoản tiền lớn, rồi nói: ‘Tôi muốn mua cái này, cái kia hay thứ khác’”, ông nói. “Tôi nghĩ trước tiên họ cần thời gian để tiêu hóa chuyện đó, nhưng cuối cùng họ sẽ bắt đầu mua”.

Dù sự hiện diện của SpaceX được nhiều người trong cộng đồng hoan nghênh, một số người cũng đã bày tỏ lo ngại về tác động của công ty.

“Có một bộ phận cư dân lâu năm thích nhịp sống chậm hơn, giá thuê thấp hơn và thuế bất động sản thấp hơn”, Torres nói. “Họ không mấy hài lòng với tất cả những thay đổi, chẳng hạn việc bãi biển bị đóng cửa khi có các vụ phóng và những chuyện tương tự”.

Tuy vậy, theo Torres, Musk vẫn có nhiều người ủng hộ tại khu vực, đặc biệt sau khi ông quyên góp hàng triệu USD cho các trường học tại Brownsville và các nỗ lực phục hồi khu trung tâm thành phố.

Ngoài ra, Musk cũng đã đưa Brownsville trở thành tâm điểm chú ý trên toàn nước Mỹ.

Scott nói: “Không còn nghi ngờ gì, SpaceX đã đưa Brownsville, đảo South Padre và toàn bộ khu vực này lên radar của những người trước đây có thể chưa từng cân nhắc chuyển đến đây”.

Theo: Yahoo, NYTimes