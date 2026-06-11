Doanh thu tháng 5 của Digiworld tăng trưởng 2 con số bất chấp mùa thấp điểm ICT

CTCP Thế Giới Số (Digiworld – mã DGW) vừa báo cáo doanh thu tháng 5/2026 ước đạt khoảng 2.300 tỷ đồng, tăng 13% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả tích cực trong giai đoạn được xem là mùa thấp điểm của ngành ICT.

Digiworld cho biết, ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn nhất và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, với mức tăng 65% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm thiết bị chưa hề giảm nhiệt, bất chấp mặt bằng giá bán đã tăng đáng kể trong thời gian qua.

Trong khi đó, nhóm thiết bị văn phòng ghi nhận tăng trưởng 39%, được thúc đẩy bởi nhu cầu ổn định từ khối doanh nghiệp đối với các thiết bị công nghệ và hạ tầng số, cũng như nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm IoT.

Theo Digiworld, mùa World Cup 2026 cùng thời tiết nắng nóng trên diện rộng đã góp phần thúc đẩy nhu cầu các sản phẩm như TV, điều hòa và các loại quạt điện, giúp doanh thu mảng thiết bị gia dụng tăng trưởng 29% so với cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Digiworld ước đạt doanh thu 12.858 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ và hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu năm 2026.

Digiworld sở hữu hơn 40% thị phần máy tính xách tay và máy tính bảng tại Việt Nam cùng lượng khách hàng dồi dào (>6.000 cửa hàng bán lẻ). Theo báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán MB (MBS) kỳ vọng Digiworld tiếp tục hưởng lợi trong bối cảnh xu hướng thay thế các sản phẩm máy tính có hiệu năng cao gia tăng nhằm phù hợp với các công cụ sử dụng AI.

Theo dự báo của MBS, sản lượng tiêu thụ của Digiworld khả năng tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số, từ đó doanh thu lĩnh vực này dự báo tăng trưởng kép 26% trong giai đoạn 2026-27

Trong lĩnh vực thiết bị văn phòng, dù giá bán đã tăng ~30% so với cùng kỳ, nhu cầu mua mới và nâng cấp server ở các doanh nghiệp SME vẫn tăng mạnh, chủ yếu do nhu cầu chuyển đổi số và quản lý dữ liệu lớn yêu cầu mức hạ tầng cao hơn và họ phải nâng cấp để đảm bảo HDKD của doanh nghiệp.

MBS dự báo với thế mạnh về nhà cung ứng của nhiều thương hiệu server nổi tiếng (HPE, H3C, Dell), doanh thu mảng thiết bị văn phòng tăng trưởng kép 39.5% trong giai đoạn 2026-27.

Với vị thế về nhà bán buôn lớn cùng mạng lưới KH ~6,000 cửa hàng bán lẻ, trong bối cảnh vẫn đang đẩy mạnh hợp tác với nhiều thương hiệu và có được deal độc quyền ở các ngành hàng chủ lực, MBS nhận thấy doanh nghiệp đang được định giá rẻ hơn so với tiềm năng tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới.