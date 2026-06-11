Thép Pomina đặt mục tiêu doanh thu hơn 8.500 tỷ đồng trong năm 2026

CTCP Thép Pomina (mã: POM, sàn UPCoM) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 sẽ diễn ra ngày 30/6 tới tại Nhà máy Pomina 3 – hội trường Khách sạn Phú Mỹ Habour.

Đại hội sẽ thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán; tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Theo đó, Thép Pomina trình cổ đông kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2027. Trong đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 8.511 tỷ đồng trong năm 2026 và tăng lên hơn 13.194 tỷ đồng vào năm 2027. EBITDA dự kiến đạt gần 474 tỷ đồng năm nay và hơn 941 tỷ đồng vào năm 2027.

Về sản lượng, doanh nghiệp lên kế hoạch sản xuất hơn 666.000 tấn phôi thép và gần 644.000 tấn thép xây dựng trong năm 2026. Sang năm 2027, sản lượng thép xây dựng dự kiến tăng lên gần 1 triệu tấn.

Theo báo cáo của HĐQT, vào quý IV/2025, công ty đã hoàn tất giai đoạn cuối cùng thỏa thuận và ký hợp đồng với nhà đầu tư Công ty Vinmetal (thuộc Tập đoàn Vingroup) và bắt đầu khôi phục sản xuất vào đầu năm 2026. Đồng thời, Thép Pomina cũng đang tiếp tục tái cơ cấu tài chính theo hướng khắc phục dần tình trạng âm vốn lưu động.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ hợp tác và hỗ trợ Thép Pomina thông qua khoản vay vốn lưu động trong tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng ưu tiên chọn POM là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes, VinSpeed…

Về hoạt động kinh doanh, Thép Pomina tiếp tục lỗ nặng trong quý đầu năm 2026. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 466 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp mang về 35 tỷ đồng, giảm 40,8%.

Trong khi doanh thu tài chính mang về không đáng kể thì chi phí lãi vay dù giảm 14% nhưng vẫn chiếm tới gần 150 tỷ đồng. Công ty còn phải gánh thêm khoản lỗ khác 42,3 tỷ đồng.

Kết quả, Thép Pomina lỗ sau thuế 179 tỷ đồng trong quý đầu năm, đậm hơn khoản lỗ 159 tỷ đồng của quý I/2025.

Tính tới cuối quý I/2026, lỗ lũy kế của Thép Pomina ở mức 3.662 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm gần 801 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng tài sản của POM ở mức hơn 10.200 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho tăng thêm 95% lên 749 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm nguyên vật liệu và thành phẩm sắt xây dựng. Lượng tiền và tương đương tiền tăng đáng kể từ 29 tỷ đồng lên 344 tỷ đồng, tương đương tăng gần 12 lần.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chỉ tiêu vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn tăng 2.4% lên 5.377 tỷ đồng.

Khoản phải trả ngắn hạn khác của tăng từ 203,5 tỷ đồng hồi đầu năm lên 964 tỷ đồng, tương đương tăng 373%, chủ yếu do phát sinh khoản "phải trả Vin" với giá trị 772,6 tỷ đồng.



