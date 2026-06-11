EVN lý giải khoản lãi kỷ lục gần 52.000 tỷ đồng

Thủy điện lập kỷ lục, giảm mạnh huy động nguồn điện giá cao

Chia sẻ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, ông Nguyễn Đình Phước - Phó Tổng Giám đốc EVN - cho biết, năm 2025 ghi nhận điều kiện thủy văn đặc biệt thuận lợi. Mưa lớn gia tăng cả về tần suất và cường độ tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt tại các lưu vực có hồ chứa lớn.

Nhờ đó, sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện đạt khoảng 105,7 tỷ kWh, mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 17,5 tỷ kWh so với năm 2024 và vượt xa các năm trước đó. Trong khi đó, sản lượng thủy điện năm 2024 đạt khoảng 88,2 tỷ kWh, còn năm 2023 chỉ khoảng 81 tỷ kWh.

"Khi nguồn điện có giá thành thấp nhất trong hệ thống tăng mạnh, EVN đồng thời giảm được lượng điện phải huy động từ các nguồn điện có chi phí cao hơn như than, khí và dầu", ông Phước cho biết và nói thêm, 2025 cũng là năm hiếm hoi tập đoàn không phải đối mặt với các cú sốc lớn từ thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Ông Nguyễn Đình Phước - Phó Tổng Giám đốc EVN.

Sau giai đoạn biến động mạnh do xung đột Nga - Ukraine và khủng hoảng năng lượng thế giới, giá than, khí và dầu trong năm 2025 tương đối ổn định, nguồn cung được bảo đảm, giúp EVN tránh được áp lực chi phí từng khiến kết quả kinh doanh suy giảm trong giai đoạn 2022-2023.

Song song với các yếu tố khách quan, EVN và các đơn vị thành viên tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tiết giảm chi phí.

Theo ông Phước, từ đầu năm 2025, EVN và các đơn vị thành viên đã thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi phí thường xuyên, bao gồm vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền, chi phí công tơ, phát triển khách hàng, chăm sóc khách hàng và truyền thông. Tập đoàn rà soát các danh mục sửa chữa lớn cần thiết phải thực hiện, tiết giảm khoảng 20% chi phí sửa chữa lớn nhằm góp phần bảo đảm cân đối tài chính toàn tập đoàn.

Một yếu tố khác hỗ trợ đáng kể cho kết quả kinh doanh là việc điều chỉnh giá bán lẻ điện theo quy định tại Nghị định số 72/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/5/2025.

Theo EVN, việc điều chỉnh giá điện đã góp phần giúp tập đoàn cải thiện tình hình tài chính trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho nguồn điện và lưới điện ngày càng lớn.





Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh đã giúp EVN lãi đậm trong năm 2025. Đồ họa: DH.

Dù tình hình tài chính đã cải thiện đáng kể, lãnh đạo EVN cho biết tập đoàn vẫn còn một khoản chênh lệch tỷ giá khoảng 17.500 tỷ đồng, chưa được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh điện.

Khó lặp lại trong năm 2026

Đánh giá về tính bền vững của kết quả kinh doanh năm 2025, ông Nguyễn Đình Phước cho rằng phần lớn các yếu tố giúp EVN đạt kết quả thuận lợi trong năm qua đều mang tính thời điểm và khó có thể lặp lại trong tương lai.

Từ đầu năm đến nay đã xuất hiện nhiều yếu tố khó lường có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả sản xuất kinh doanh của EVN.

Theo lãnh đạo EVN, rủi ro đầu tiên đến từ diễn biến thủy văn. Dẫn cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới ngày 2/6 vừa qua, ông Phước cho biết El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9/2026 và 90% khả năng hình thành trước tháng 11. Điều này có thể khiến thời tiết khô hạn hơn, kéo theo sản lượng thủy điện năm nay thấp hơn đáng kể so với năm 2025.

Trong khi đó, thủy điện là nguồn điện có chi phí thấp nhất trong hệ thống. Vì vậy, mỗi kWh thủy điện suy giảm sẽ phải được bù đắp bằng sản lượng của các nhà máy điện có chi phí cao hơn như tua-bin khí LNG hoặc nhiệt điện dầu.

EVN cũng đang đối mặt với áp lực gia tăng từ giá nhiên liệu đầu vào. Theo ông Phước, tác động từ xung đột giữa Iran và Mỹ/Israel cùng việc hạn chế lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã làm tăng chi phí vận chuyển và bảo hiểm, kéo theo giá dầu và các loại nhiên liệu thay thế tăng cao. Điều này làm gia tăng chi phí mua điện từ các nhà máy điện và gây áp lực lớn lên cân đối tài chính của EVN trong năm 2026.

Bình quân 5 tháng đầu năm, chỉ số than nhập khẩu ICI3 và GC Newcastle tăng khoảng 16-18% so với năm 2025. Giá khí thị trường theo giá dầu thế giới tăng khoảng 36%, trong khi giá dầu DO trong nước tăng khoảng 38%.

"Đây là những biến động có thể nhanh chóng bào mòn thành quả tài chính nếu kéo dài", ông Phước nhận định.