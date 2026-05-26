Vừa báo lãi tăng gấp 3 lần, một doanh nghiệp trên HOSE sắp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục

Ngày 15/6 tới đây, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (mã: VPD) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 23%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.300 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/7/2026.

Với gần 106,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VPD dự kiến chi gần 245 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), hiện nắm giữ 36,65% vốn tại VPD, dự kiến thu về gần 90 tỷ đồng tiền cổ tức. Bên cạnh đó, cổ đông ngoại Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd cũng sẽ nhận khoảng 73 tỷ đồng nhờ sở hữu 30% vốn doanh nghiệp.

Đây là mức cổ tức cao nhất kể từ khi VPD niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong khoảng một thập kỷ qua, doanh nghiệp luôn duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn. Hai năm gần nhất, công ty lần lượt chia cổ tức 20% và 16% bằng tiền.

Về hoạt động kinh doanh, VPD được thành lập từ năm 2002 và hiện là một trong những công ty liên kết của EVNGENCO1. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và bán điện, với mục tiêu đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời sản lượng điện cho hệ thống điện quốc gia cùng chất lượng vận hành ổn định.

Nền tảng kết quả kinh doanh tích cực là cơ sở để doanh nghiệp duy trì mức cổ tức cao. Năm 2025, VPD ghi nhận doanh thu đạt 695 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 262 tỷ đồng, tăng 23% và cũng là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Dù vậy, bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh tương đối thận trọng. Theo đó, VPD đặt mục tiêu doanh thu đạt 530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 155 tỷ đồng, lần lượt giảm 24% và 41% so với kết quả thực hiện năm trước. Công ty dự kiến duy trì cổ tức tiền mặt ở mức 13%.

Trong quý I/2026, VPD ghi nhận doanh thu gần 107 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 30,5 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 20% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.