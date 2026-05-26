Sau 1 văn bản, cổ phiếu DN xây lắp điện lập tức tím lịm 2 phiên liên tiếp, lãnh đạo bỏ lỡ cơ hội "bắt đáy"

Thị trường phiên 26/5 tiếp tục chứng kiến cổ phiếu VNE của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) tăng kịch trần, “trắng bên bán” ngay từ đầu phiên. Thị giá VNE hiện đã leo lên mức 2.720 đồng/cp. Mặc dù giá tăng cao song vẫn có gần 1,4 triệu cổ phiếu xếp hàng chờ mua tại giá tím.

Đây đã là phiên tăng trần thứ 2 của VNE sau khi “nằm sàn” 3 phiên cuối tuần trước. Thanh khoản phiên hôm nay có phần sụt giảm so với phiên bùng nổ trước đó, với hơn 530 nghìn đơn vị được khớp lệnh. Dù vậy so với đầu năm 2026, giá cổ phiếu này hiện vẫn mất gần 51% giá trị.

Thị giá VNE diễn biến khả quan sau khi doanh nghiệp có văn bản giải trình liên quan tới việc cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc bởi HOSE.

Theo văn bản của VNECO, quyết định hủy niêm yết tại sàn HOSE hoàn toàn là một thủ tục kỹ thuật bắt buộc. Do VNECO vẫn đáp ứng đầy đủ tư cách là Công ty đại chúng nên cổ phiếu VNE sẽ tự động được hệ thống kết chuyển đăng ký giao dịch sang sàn UPCoM. Quyền sở hữu tài sản, quyền định đoạt giá trị cổ phiếu và quyền lợi cốt lõi của toàn thể cổ đông đối với dòng vốn đầu tư tại VNECO vẫn được pháp luật bảo hộ và thanh khoản bình thường trên sàn UPCoM khi hoàn tất các thủ tục giao dịch tại đây.

Bên cạnh đó, VNECO cho biết đã chính thức cắt được mạch lỗ, hoàn toàn không rơi vào trạng thái dừng hoạt động hay đổ vỡ hệ thống. Ban Điều hành đang quyết liệt xử lý các vấn đề tồn đọng này để đưa số liệu về trạng thái chuẩn mực cao nhất.

Ban Điều hành DN đã và đang thực hiện lộ trình hành động khẩn cấp gồm xử lý các tồn tại theo ý kiến Ngoại trừ của kiểm toán độc lập và sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ, đề xuất thực hiện việc kiểm toán chuyên đề ngay khi có thể để làm sạch các ý kiến ngoại trừ này.

Sau khi có Quyết định của HOSE về ngày giao dịch cuối cùng trên sàn HOSE, Ban điều hành sẽ chủ động thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để gửi HNX, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhằm đưa cổ phiếu VNE lên giao dịch tại sàn UPCoM để các cổ đông có thể giao dịch ổn định trở lại.

Liên quan tới phương án tăng vốn, do bối cảnh thay đổi sàn giao dịch, VNECO đang tiến hành đàm phán lại kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ với các nhà đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi của phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và điều chỉnh phương án phù hợp trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét.

VNECO đặt mục tiêu tối thượng là duy trì làm ăn có lãi trong năm 2026, giữ vững BCTC sạch ý kiến ngoại trừ để ngay khi đáp ứng đủ điều kiện 12 tháng giao dịch trên UPCoM thì doanh nghiệp sẽ lập tức nộp hồ sơ xin niêm yết trở lại sàn HOSE.

VNECO cũng thông tin liên quan tới siêu dự án 22.300 tỷ đồng Đường dây 500kV mạch 3. Doanh nghiệp cho biết không tham gia, không trúng thầu và không thực hiện bất kỳ hạng mục công việc nào thuộc dự án nêu trên.

Ở diễn biến khác, ông Đỗ Ngọc Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam vừa báo cáo không mua vào cổ phiếu nào trên tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Nguyên nhân do chưa thu xếp được tài chính. Thời gian giao dịch từ ngày 23/4 đến ngày 22/5 - cũng là phiên cuối cùng giảm sàn của VNE, trước khi cổ phiếu bật tăng kịch trần trong 2 phiên gần nhất.