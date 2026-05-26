Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôn Hoa Sen thông tin "nóng" về vụ cháy nhà máy tại TP Hồ Chí Minh

An Thái | 26-05-2026 - 14:24 PM | Thị trường chứng khoán

Tôn Hoa Sen thông tin "nóng" về vụ cháy nhà máy tại TP Hồ Chí Minh

Tôn Hoa Sen cho biết dây chuyền tái sinh axit là một dây chuyển phụ trợ, tách biệt khỏi khu vực các dây chuyền khác.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG) vừa phát đi thông báo liên quan tới sự việc tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Cụ thể vào lúc 22 giờ ngày 25/5/2026, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, địa chỉ ở đường 1B, KCN Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ cháy ở phần tháp của dây chuyền tái sinh axit.

Khi xảy ra vụ việc, Công ty đã triển khai lực lượng PCCC tại chỗ của Công ty phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH Khu vực 25 (Công an TP.HCM) đê ngăn chặn vụ cháy.

Đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, không có thiệt hại về hàng hóa. Thiệt hại máy móc thiết bị của dây chuyền tái sinh axit không đáng kể, đồng thời toàn bộ máy móc thiết bị của nhà máy đều đã được mua bảo hiểm đầy đủ. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công ty và Cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Hoa Sen cho biết thêm, dây chuyền tái sinh axit là một dây chuyển phụ trợ, tách biệt khỏi khu vực các dây chuyền khác nên không ảnh hưởng đến hoạt động của các dây chuyền sản xuất khác. Các dây chuyền sản xuất khác vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường. Vì vậy, vụ cháy này hoàn toàn không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Tập đoàn Hoa Sen.

Trên thị trường, cổ phiếu HSG hiện đang giao dịch tại vùng 12.800 đồng/cp tăng khoảng 2% so với giá tham chiếu, vốn hóa thị trường tương ứng 10.300 tỷ đồng. Thanh khoản ở mức trung bình với gần 9 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được thay đổi đăng ký niêm yết. Cụ thể, hơn 186 triệu phiếu HSG mới được chấp thuận niêm yết, nâng tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết của doanh nghiệp lên 807.262.704 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 8.072 tỷ đồng. Đây là lượng cổ phiếu trong đợt phát hành để chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2024-2025.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast, Novaland, REE… đồng loạt thay Chủ tịch, chuyện gì đang xảy ra?

VinFast, Novaland, REE… đồng loạt thay Chủ tịch, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Tiền vào chứng khoán xuống mức thấp nhất 2 tháng, điều gì đang diễn ra?

Tiền vào chứng khoán xuống mức thấp nhất 2 tháng, điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Long Giang Land: Tái cấu trúc toàn diện tạo bước đệm hướng đến chu kỳ lợi nhuận 500 tỷ mỗi năm

Long Giang Land: Tái cấu trúc toàn diện tạo bước đệm hướng đến chu kỳ lợi nhuận 500 tỷ mỗi năm

13:59 , 26/05/2026
Chuyên gia: Chuyển đổi vàng để mua nhà giúp chống 'vàng hóa' nền kinh tế

Chuyên gia: Chuyển đổi vàng để mua nhà giúp chống 'vàng hóa' nền kinh tế

13:54 , 26/05/2026
Mua IPO cổ phiếu với “0 đồng”?

Mua IPO cổ phiếu với “0 đồng”?

13:30 , 26/05/2026
Cổ đông của Sợi Thế Kỷ sắp nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Cổ đông của Sợi Thế Kỷ sắp nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

11:17 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên