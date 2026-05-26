Tôn Hoa Sen thông tin "nóng" về vụ cháy nhà máy tại TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG) vừa phát đi thông báo liên quan tới sự việc tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Cụ thể vào lúc 22 giờ ngày 25/5/2026, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, địa chỉ ở đường 1B, KCN Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ cháy ở phần tháp của dây chuyền tái sinh axit.

Khi xảy ra vụ việc, Công ty đã triển khai lực lượng PCCC tại chỗ của Công ty phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH Khu vực 25 (Công an TP.HCM) đê ngăn chặn vụ cháy.

Đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, không có thiệt hại về hàng hóa. Thiệt hại máy móc thiết bị của dây chuyền tái sinh axit không đáng kể, đồng thời toàn bộ máy móc thiết bị của nhà máy đều đã được mua bảo hiểm đầy đủ. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công ty và Cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Hoa Sen cho biết thêm, dây chuyền tái sinh axit là một dây chuyển phụ trợ, tách biệt khỏi khu vực các dây chuyền khác nên không ảnh hưởng đến hoạt động của các dây chuyền sản xuất khác. Các dây chuyền sản xuất khác vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường. Vì vậy, vụ cháy này hoàn toàn không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Tập đoàn Hoa Sen.

Trên thị trường, cổ phiếu HSG hiện đang giao dịch tại vùng 12.800 đồng/cp tăng khoảng 2% so với giá tham chiếu, vốn hóa thị trường tương ứng 10.300 tỷ đồng. Thanh khoản ở mức trung bình với gần 9 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được thay đổi đăng ký niêm yết. Cụ thể, hơn 186 triệu phiếu HSG mới được chấp thuận niêm yết, nâng tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết của doanh nghiệp lên 807.262.704 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 8.072 tỷ đồng. Đây là lượng cổ phiếu trong đợt phát hành để chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2024-2025.