Cổ đông của Sợi Thế Kỷ sắp nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (MCK: STK, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025.

Theo phương án được thông qua, Sợi Thế Kỷ dự kiến phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ phiếu mới phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 140 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Sợi Thế Kỷ theo quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho công ty về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Sợi Thế Kỷ mang về doanh thu thuần hơn 268,3 tỷ đồng, giảm 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 35,6 tỷ đồng, giảm 54,6%.

Trong kỳ, Sợi Thế Kỷ còn ghi nhận gần 3,9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 63,9% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh từ 24,2 tỷ đồng lên 47,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng nhẹ từ 2,2 tỷ đồng lên gần 2,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 21,2 tỷ đồng, tăng 51,4%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sợi Thế Kỷ báo lỗ ròng hơn 34,4 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lãi ròng hơn 35,6 tỷ đồng của quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn gần 4.131,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 61,6% tổng tài sản, ở mức hơn 2.545,2 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 979,4 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 2.408,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính 2.107,7 tỷ đồng, chiếm 87,5% tổng nợ.