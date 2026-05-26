Chứng khoán VPS muốn chào bán 240 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS, mã: VCK, sàn HoSE) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian từ 25/5 tới 15/6/2026. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 15/5 vừa.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, VPS dự kiến chào bán tối đa 240 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 9,857% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Giá chào bán chưa được công bố. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.

Thời gian triển khai trong năm 2026. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dùng để phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ.

Bên cạnh đó, VPS cũng lấy ý kiến cổ đông về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Về hoạt động kinh doanh, VPS báo lãi trước thuế gần 1.547 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động cũng tăng 72% lên mức 2.519 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, hoạt động môi giới đóng góp tới 1.003 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Trong quý I/2026, VPS vẫn chiếm vị trí số 1 về thị phần môi giới trên sàn HoSE với 15,32%.

Trong kỳ, lãi từ tài sản tài chính FVTPL đạt 393 tỷ đồng, tăng 75%; lãi từ hoạt động cho vay đạt 948 tỷ đồng, tăng 88,5%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của VPS đạt 53.217 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với thời điểm đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là 30.407 tỷ đồng các khoản cho vay, tăng 34,6% so với đầu năm.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL tăng từ gần 7.295 tỷ đồng lên hơn 9.346 tỷ đồng. Công ty chủ yếu nắm giữ trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi.

Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 8.681 tỷ đồng còn hơn 6.162 tỷ đồng; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 3.666 tỷ đồng còn 2.296 tỷ đồng và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) giảm từ gần 4.969 tỷ đồng còn gần 3.715 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của VPS đạt 23.120 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm; trong đó vay ngắn hạn tăng 30% lên 16.808 tỷ đồng. Ngoài ra, VPS còn có 5.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.