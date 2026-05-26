Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ "tím lịm" với thanh khoản đột biến,chuyện gì đang xảy ra?

Sau chuỗi giao dịch trầm lắng, cổ phiếu VAB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á bất ngờ “dậy sóng” trong phiên 26/5 khi tăng kịch trần lên 10.850 đồng/cp, mức cao nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây. Thanh khoản cũng bùng nổ khi chưa hết phiên sáng đã có gần 3 triệu cổ phiếu sang tay, đột biến so với khối lượng bình quân khoảng 200.000 đơn vị/phiên trước đó.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu xuất hiện ngay sau khi VietABank công bố nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1/2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn quy mô lớn đã được cổ đông ngân hàng thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay.

Cụ thể, trong đợt phát hành đầu tiên, VietABank dự kiến phát hành hơn 122,45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành dự kiến gần 1.225 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn quý II–III/2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng từ gần 8.164 tỷ đồng lên khoảng 9.388 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra cuối tháng 4, cổ đông VietABank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 55%, từ 8.164 tỷ đồng lên 12.688 tỷ đồng. Kế hoạch này được triển khai thông qua ba cấu phần gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 38% và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động với tỷ lệ 2,45%.

Như vậy, sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức đang được triển khai, VietABank vẫn còn hai cấu phần tăng vốn quan trọng khác là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP trong thời gian tới. Theo kế hoạch, nguồn vốn tăng thêm sẽ được ngân hàng sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực tài chính.

Liên quan đến diễn biến giá cổ phiếu, Chủ tịch VietABank Phương Thành Long cho rằng thị giá cổ phiếu chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực của ngân hàng.

Ông Phương Thành Long cho biết giá trị sổ sách của cổ phiếu VietABank hiện vào khoảng 13.000 đồng/cp, trong khi thị giá chỉ dao động quanh mệnh giá và chưa có diễn biến thực sự tích cực. Theo ông Long, điều này một phần phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, song cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ bối cảnh thị trường chung, bao gồm cả các yếu tố quốc tế.

Dù vậy, lãnh đạo VietABank đánh giá biên độ biến động của cổ phiếu thời gian qua vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều doanh nghiệp và ngân hàng khác trên thị trường. Dù sự ổn định là yếu tố tích cực, song trong giai đoạn tới VietABank cần có những bước đi quyết liệt hơn nhằm gia tăng sức hấp dẫn đối với cổ đông hiện hữu cũng như nhà đầu tư mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Long cho biết ngân hàng sẽ đẩy mạnh hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR), trong đó Chủ tịch HĐQT sẽ trực tiếp tham gia điều hành và giữ vai trò trưởng ban. Thông qua việc tăng cường truyền tải thông tin về chiến lược, hoạt động và định hướng phát triển, VietABank kỳ vọng thị trường sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về giá trị cũng như tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng trong thời gian tới.