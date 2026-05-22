4 năm VPBankS: Từ hành trình xây nền tảng đến vị thế hàng đầu thị trường

Kế hoạch lợi nhuận hơn 6.450 tỷ đồng trong năm 2026 không chỉ phản ánh kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây nền tảng sang chu kỳ bứt tốc mới của công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái VPBank.

Từ tái định vị đến tăng trưởng mạnh mẽ sau 4 năm

Khi thị trường chứng khoán đã hình thành thế cạnh tranh ổn định suốt hơn hai thập kỷ, sự xuất hiện của VPBankS, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm gần đây, trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý. Từ một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, VPBankS nhanh chóng vươn lên nhóm hàng đầu ở nhiều chỉ tiêu quan trọng như vốn điều lệ, tổng tài sản, dư nợ margin hay hoạt động ngân hàng đầu tư.

Bước ngoặt của hành trình này đến vào năm 2022, khi VPBank hoàn tất thương vụ nhận chuyển nhượng Công ty Chứng khoán ASC và chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX). Chỉ sau một năm "về chung nhà" với VPBank, vốn điều lệ của VPBankS, từ chưa tới 270 tỷ, đã tăng lên 15.000 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường tại thời điểm đó. Nguồn lực tài chính lớn, sự cộng hưởng từ hệ sinh thái mở rộng khác biệt VPBank và năng lực kết nối quốc tế từ đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), tạo điều kiện để VPBankS tăng tốc mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn.

Từ quy mô tổng tài sản chỉ khoảng 280 tỷ đồng vào cuối năm 2021, VPBankS ghi nhận sự bứt phá liên tục. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản VPBankS đạt hơn 73.000 tỷ đồng, gấp 260 lần so với thời điểm cuối năm 2021.

Đi cùng sự bứt phá về quy mô vốn và tổng tài sản, VPBankS cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao về hiệu quả kinh doanh. Nếu như năm 2021, trước thời điểm "về chung nhà" với VPBank, doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế của công ty chỉ ở mức vài tỷ đồng, thì đến năm 2025, hai chỉ tiêu này đã tăng lên gần 7.962 tỷ đồng và 4.476 tỷ đồng. Trung bình trong 4 năm, doanh thu hoạt động của VPBankS đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) hơn 420%/năm, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng trung bình 408%/năm.

"4 năm qua với chúng tôi không đơn thuần là quá trình tăng vốn hay mở rộng quy mô, mà là hành trình xây dựng nền tảng cho một định chế tài chính đầu tư thế hệ mới. Từ một công ty chứng khoán quy mô nhỏ, VPBankS từng bước mở rộng năng lực vốn, công nghệ, con người và hệ sinh thái để chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong tương lai", ông Nhâm Hà Hải, Tổng Giám đốc VPBankS, nhận xét.

Cuối năm 2025, công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank tiếp tục ghi dấu ấn khi hoàn tất thương vụ IPO có giá trị lớn nhất ngành chứng khoán, huy động hơn 12.700 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 18.750 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm hàng đầu thị trường.

Năm nay, với nền tảng đã xây dựng, VPBankS tiếp tục đặt ra kế hoạch kinh doanh tham vọng, với tổng doanh thu hoạt động dự kiến vượt 11.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng hơn 44% lên 6.453 tỷ đồng.

Dấu ấn từ vị thế hàng đầu

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của VPBankS sau 4 năm hiện diện là tốc độ tăng trưởng ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Ở mảng cho vay ký quỹ (margin), phản ánh rõ năng lực và quy mô của một công ty chứng khoán, VPBankS ghi nhận sự bứt phá đặc biệt nhanh. Đến cuối tháng 4/2026, dư nợ margin của công ty đạt khoảng 38.000 tỷ đồng, trong top 3 công ty chứng khoán cho vay cao nhất thị trường, với mục tiêu cuối năm có thể lên tới khoảng 50.000 tỷ đồng. Quy mô này đưa VPBankS, một công ty chứng khoán có tuổi đời chưa tới 4 năm, vượt qua nhóm công ty chứng khoán hàng đầu đã có hàng chục năm phát triển.

"Trong cuộc đua cho vay ký quỹ, lợi thế thuộc về các CTCK có nền tảng vốn mạnh mẽ, đặc biệt là các CTCK có hậu thuẫn từ ngân hàng và các CTCK nước ngoài có những lợi thế đặc thù", báo cáo phân tích từ Công ty Xếp hạng Tín nhiệm S&I viết, đồng thời chọn VPX là một trong những công ty nổi bật nhất về tăng trưởng cho vay margin năm 2025.

Song song với việc gia tăng năng lực tài chính, VPBankS cũng liên tục mở rộng hiện diện trên thị trường môi giới. Quý IV/2025 đánh dấu lần đầu tiên công ty lọt top 10 thị phần môi giới HoSE, và vị trí này tiếp tục được duy trì trong quý I/2026. Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, VPBankS hướng tới mục tiêu chiếm khoảng 5% thị phần HoSE trong năm nay.

Ngoài mảng môi giới, mảng ngân hàng đầu tư (IB) và dịch vụ thị trường vốn cũng ghi những dấu ấn riêng. Cuối năm 2025, VPBankS trở thành đơn vị đồng tư vấn trong thương vụ M&A gần 200 triệu USD giữa "gã khổng lồ" ngành văn phòng phẩm Nhật Bản KOKUYO và Tập đoàn Thiên Long.

VPBankS cũng tham gia ngày càng sâu vào các thương vụ tư vấn phát hành trái phiếu, thu xếp vốn và cấu trúc giải pháp tài chính cho nhiều doanh nghiệp lớn. Với sự hậu thuẫn từ ngân hàng mẹ, VPBankS được thừa hưởng mạng lưới hơn 27.000 nhân sự trên toàn hệ thống VPBank, độc quyền khai thác tệp hơn 30 triệu khách hàng trong hệ sinh thái, đặc biệt là khoảng 200.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đây là lợi thế mang tính cấu trúc, bởi các doanh nghiệp vừa là đối tượng có nhu cầu phát hành trái phiếu, tái cấu trúc vốn, vừa là lớp nhà đầu tư tiềm năng.

Chính lực đẩy này giúp VPBankS nhanh chóng lọt vào nhóm các công ty chứng khoán có năng lực tư vấn trái phiếu hàng đầu thị trường, vốn trước đây là "sân chơi riêng" của một vài công ty.

Động lực tăng trưởng này được kỳ vọng tiếp tục tăng tốc trong năm 2026. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo VPBankS tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, riêng quý II, công ty đã nhận được nhu cầu tư vấn phát hành trái phiếu quy mô khoảng 60.000 tỷ đồng.

"Thịnh vượng" không chỉ là câu chuyện lợi nhuận

Song hành với chiến lược tăng trưởng kinh doanh, VPBankS những năm gần đây cũng dành nhiều nguồn lực cho phát triển con người và xây dựng hệ sinh thái giá trị bền vững quanh nhà đầu tư. Với công ty, "thịnh vượng" không chỉ nằm ở hiệu quả tài chính, mà còn được mở rộng sang tri thức, sức khỏe, tinh thần và sự phát triển dài hạn của cộng đồng.

VPBankS đẩy mạnh chiến lược phát triển nhân sự theo hướng toàn diện. (Ảnh: VPBankS).

Trong nội bộ, VPBankS đẩy mạnh chiến lược phát triển nhân sự theo hướng toàn diện, kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và văn hóa tổ chức. Hàng loạt chương trình đào tạo được triển khai trong năm 2025 như Agile Transformation, tối ưu công việc với AI, thiết kế và truyền thông đa phương tiện bằng AI hay quản trị tổ chức bằng văn hóa. Song song với đào tạo chuyên môn, các chương trình kết nối nội bộ như VPBankS OpenTalk hay People 4rum được tổ chức định kỳ nhằm xây dựng môi trường học tập liên tục và tăng cường đối thoại hai chiều.

Quy mô nhân sự của công ty cũng tăng mạnh cùng tốc độ mở rộng hoạt động. Cuối năm 2021, VPBankS chỉ có khoảng 71 nhân sự, thì đến cuối quý I/2026, đội ngũ đã tăng lên 815 người. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo và phát triển con người, 100% cán bộ nhân viên hoàn thành các khóa học bắt buộc, trong khi 90% nhân sự đạt chỉ tiêu tối thiểu 30 giờ đào tạo mỗi năm.

VPBankS đồng hành cùng nhà đầu tư qua các hoạt động chia sẻ kiến thức tài chính. (Ảnh: VPBankS)

Không chỉ tập trung vào đội ngũ nội bộ, VPBankS cũng mở rộng vai trò đồng hành cùng cộng đồng nhà đầu tư thông qua nhiều hoạt động chia sẻ kiến thức tài chính. Tuyến nội dung VPBankS Talk, "Việt Nam và các chỉ số" trên VTV, "The Investor" trên CafeF hay chuỗi livestream phân tích thị trường trên nền tảng trực tuyến, đã góp phần lan tỏa góc nhìn chuyên sâu và nâng cao năng lực phân tích cho nhà đầu tư cá nhân. Các chuyên gia của VPBankS cũng tham gia chương trình "Cảnh giác 247" nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các hình thức lừa đảo tài chính và đầu tư.

Những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, phát triển con người và xây dựng văn hóa doanh nghiệp giúp VPBankS liên tục được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín. 2025, VPBankS được HR Asia Awards vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025", đồng thời nhận giải thưởng "Đào tạo và phát triển con người" tại Vietnam Excellence 2025. Bên cạnh đó, VPBankS cũng được CareerViet xếp hạng Top 1 doanh nghiệp được yêu thích trong ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán ở khối doanh nghiệp vừa và Top 2 doanh nghiệp được yêu thích ở cùng phân khúc.

Các giải thưởng này không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, mà còn cho thấy định hướng phát triển "lấy con người làm trung tâm". Cùng với các hoạt động giáo dục tài chính, thể thao và văn hóa trong hệ sinh thái VPBank, công ty từng bước xây dựng hình ảnh của một định chế tài chính không chỉ theo đuổi tăng trưởng, mà còn đồng hành cùng sự "thịnh vượng" dài hạn của cộng đồng.

VPBankS liên tục được ghi nhận những thành tựu về phát triển con người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. (Ảnh: VPBankS).

Hệ sinh thái – Đòn bẩy cho chu kỳ tăng trưởng mới

Từ những nền tảng đã được xây dựng về vốn, công nghệ, con người và hệ sinh thái, VPBankS hướng tới một giai đoạn phát triển mới với dư địa rộng hơn nhiều so với vai trò của một công ty chứng khoán truyền thống. Sự hỗ trợ từ hệ sinh thái VPBank cùng đối tác chiến lược SMBC không chỉ tạo lợi thế về nguồn vốn và công nghệ, mà còn mở ra khả năng kết nối thị trường, khách hàng và các cơ hội kinh doanh mới.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank. (Ảnh: VPBank).

Bước đi đáng chú ý gần đây là việc VPBankS trở thành cổ đông sáng lập của CTCP Sàn giao dịch Tài sản Mã hoá Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) — thành viên mới trong hệ sinh thái VPBank.

Việc tham gia ngay từ đầu trong một mảng kinh doanh được thị trường chú ý không chỉ giúp công ty mở rộng hiện diện sang một lớp tài sản mới, mà còn tạo nền tảng để kết nối thị trường truyền thống với các sản phẩm tài chính số trong tương lai. Đồng thời, mảng tài sản số có thể mở ra nguồn khách hàng mới cho VPBankS, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư trẻ và ưa thích công nghệ.

Song song, VPBankS cũng chuẩn bị các bước đi liên quan đến quản lý quỹ, lĩnh vực được xem là mảnh ghép chiến lược để hoàn thiện chuỗi giá trị đầu tư. Nếu môi giới và margin giúp công ty mở rộng quy mô khách hàng giao dịch, quản lý quỹ sẽ đóng vai trò giữ chân dòng tiền dài hạn, gia tăng tài sản quản lý (AUM) và phát triển nhóm khách hàng quan tâm tới quản lý gia sản (Wealth Management).

Trong khi đó, sự đồng hành của SMBC mang lại cho VPBankS lợi thế lớn trong khả năng kết nối với thị trường quốc tế. Theo chia sẻ của Tổng Giám đốc VPBankS Nhâm Hà Hải tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư quý I/2026, công ty vừa huy động thành công hai khoản vay hợp vốn với tổng quy mô 200 triệu USD được thu xếp bởi SMBC, gia tăng nguồn lực để mở rộng hoạt động margin, đầu tư và ngân hàng đầu tư.

Không chỉ hỗ trợ về vốn, SMBC còn giúp VPBankS mở rộng hiện diện trong các thương vụ xuyên biên giới. Dấu ấn đáng chú ý là vai trò đồng tư vấn trong thương vụ M&A gần 200 triệu USD giữa KOKUYO và Thiên Long Group năm 2025, qua đó cho thấy vai trò kết nối dòng vốn quốc tế với thị trường Việt Nam của VPBankS.

"VPBankS có lợi thế rất lớn từ sự cộng hưởng trong toàn hệ sinh thái VPBank và sự đồng hành của đối tác chiến lược SMBC. Điều đó không chỉ giúp chúng tôi mở rộng nhanh về quy mô vốn, công nghệ hay năng lực huy động vốn quốc tế, mà còn tạo nền tảng để VPBankS từng bước tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực tài chính mới và theo đuổi chiến lược tăng trưởng dài hạn", CEO VPBankS nhận xét.

Sau 4 năm tăng tốc xây nền tảng, VPBankS đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với tham vọng lớn hơn nhiều so với vai trò của một công ty chứng khoán truyền thống đơn thuần. Từ môi giới, margin đến ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và các lĩnh vực tài chính mới, VPBankS đang từng bước định vị mình như một trung tâm giải pháp tài chính toàn diện, đa tầng.