MBS tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS, sàn HNX) vừa báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2026.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 21/5, MBS đã phân phối toàn bộ 333,64 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Trong đó, hơn 332 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 29.800 nhà đầu tư trong nước và 1,58 triệu cổ phiếu được phân phối cho 85 nhà đầu tư nước ngoài.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông được tự do chuyển nhượng. Riêng 5 triệu cổ phiếu được phân phối cho ngân hàng mẹ là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) theo Nghị quyết số 48/NQ-MBS-HĐQT ngày 13/05/2026 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Hoàn tất đợt chào bán này, MBS thu về 3.336,5 tỷ đồng, trong đó, công ty sẽ dùng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, còn 2.336,5 tỷ đồng dùng để cho vay margin. Qua đó, MBS tăng vốn điều lệ từ 6.673 tỷ đồng lên mức 10.009 tỷ đồng.

Đây là một trong 2 phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/12/2025. Phương án còn lại là phát hành gần 8,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được MBS hoàn thành trong tháng 1/2026.

Về hoạt động kinh doanh, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.019 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính là hoạt động cho vay với 439 tỷ đồng, tăng 59%; tiếp đến hoạt động môi giới đóng góp 241 tỷ đồng, tăng 81%.

Dưới áp lực chi phí tài chính và chi phí hoạt động, MBS báo lãi trước thuế 368 tỷ đồng, tăng 9% so với quý I/2025.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của MBS ở mức 30.659 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoảng một nửa tài sản của MBS là dư nợ cho vay với mức 15.520 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm; các khoản đầu tư HTM hơn 5.500 tỷ đồng, giảm 1.200 tỷ đồng so với đầu năm;

Danh mục tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 3.116 tỷ đồng và danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán 3.181 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn của MBS ở mức 16.974 tỷ đồng, bên cạnh đó là hơn 2.500 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn.



