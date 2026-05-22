Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bamboo Capital lên lộ trình "hồi sinh" cổ phiếu BCG

An Thái | 22-05-2026 - 13:51 PM | Thị trường chứng khoán

Bamboo Capital lên lộ trình "hồi sinh" cổ phiếu BCG

Bamboo Capital cho biết sự chậm trễ trong việc phát hành Báo cáo Thường niên và các BCTC là một chuỗi hệ quả liên đới.

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG) vừa công bố thông tin về việc Giải trình tiến độ nộp Báo cáo thường niên 2025 và cập nhật tình hình khắc phục việc chậm nộp Báo cáo tài chính.

Thứ nhất, về nguyên nhân dẫn đến việc chưa thể phát hành Báo cáo Thường niên 2025 và các BCTC trong năm 2024, 2025, 2026, Bamboo Capital cho biết sự chậm trễ trong việc phát hành Báo cáo Thường niên 2025 và các Báo cáo tài chính (BCTC) trong các năm 2024, 2025, 2026 là một chuỗi hệ quả liên đới. Cụ thể, BCG chưa thể hoàn thành BCTC kiểm toán năm 2024 đã dẫn đến việc không có cơ sở số dư đầu kỳ để lập BCTC cho các năm 2025, 2026 cũng như thiếu dữ liệu để hoàn thiện BCTN 2025.

Tình trạng này xuất phát từ các nguyên nhân khách quan, gồm biến động nhân sự cấp cao và khối Tài chính - Kế toán. Quá trình chuyển giao khối lượng lớn hồ sơ tài chính giữa các thời kỳ cần sự đối chiếu tỉ mỉ và mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Cùng với đó là quá trình tái cấu trúc toàn diện. Công ty đã và đang trong giai đoạn tái cấu trúc quan trọng, đặc biệt là tiến trình xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ. Việc này đòi hỏi đơn vị kiểm toán độc lập phải thực hiện các thủ tục rà soát chuyên sâu và khắt khe hơn để đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

Ngoài ra, nhiều hồ sơ liên quan công tác kiểm toán cần phải phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại Công ty, do dó Công ty và đơn vị kiểm toán đã không tiếp cận đủ hồ sơ trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong tháng 10/2025, đã có đơn vị kiểm toán đồng ý kiểm toán BCTC của Công ty, nhằm xây dựng lộ trình kiểm toán và phát hành BCTC kiểm toán năm 2024 theo quy định pháp luật. Đồng thời, BCG đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 để xin ý kiến và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong dó có chủ trương về việc phát hành BCTC kiểm toán năm 2024, làm tiền đề để giải quyết các vướng mắc lớn trong quá trình kiểm toán. Ngoài ra Công ty cũng đã nỗ lực và có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tiếp cận các hồ sơ đang được thu giữ để phục vụ công tác điều tra để đẩy nhanh công tác kiểm toán.

Cập nhật tiến độ khắc phục và mốc thời gian dự kiến, BCG cho biết sẽ nỗ lực phát hành BCTC kiểm toán của năm 2024, bán niên 2025, năm 2025 và các quý trong thời gian sớm nhất. Ngay khi có BCTC kiểm toán 2025, Công ty sẽ lập tức hoàn thiện và công bố BCTN 2025.

Ngay sau khi công bố đủ các BCTC kiểm toán và khắc phục đầy đủ các lỗi công bố thông tin, Công ty sẽ nộp văn bản chính thức đề nghị HOSE khôi phục lại giao dịch cho cổ phiếu BCG.

Hiện cổ phiếu BCG cùng các mã cùng hệ sinh thái Bamboo Capital vẫn đang bị đình chỉ giao dịch.﻿

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá cước cho thuê neo cao, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng mạnh

Giá cước cho thuê neo cao, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng mạnh Nổi bật

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều?

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều? Nổi bật

"Bom tấn" Điện Máy Xanh (DMX) chính thức được chấp thuận IPO, giá dự kiến 80.000/cp

"Bom tấn" Điện Máy Xanh (DMX) chính thức được chấp thuận IPO, giá dự kiến 80.000/cp

13:39 , 22/05/2026
Quy mô quỹ hưu trí bổ sung vượt mốc 2.200 tỷ đồng: Nghị định 85 mở ra chương phát triển mới

Quy mô quỹ hưu trí bổ sung vượt mốc 2.200 tỷ đồng: Nghị định 85 mở ra chương phát triển mới

13:34 , 22/05/2026
Đề xuất xác thực sinh trắc học khi rút, chuyển tiền chứng khoán từ 10 triệu đồng

Đề xuất xác thực sinh trắc học khi rút, chuyển tiền chứng khoán từ 10 triệu đồng

12:42 , 22/05/2026
Luyện kim Việt Trung: Hành trình sóng gió quanh mỏ sắt lớn nhất nhì Việt Nam

Luyện kim Việt Trung: Hành trình sóng gió quanh mỏ sắt lớn nhất nhì Việt Nam

11:43 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên