Bamboo Capital lên lộ trình "hồi sinh" cổ phiếu BCG

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG) vừa công bố thông tin về việc Giải trình tiến độ nộp Báo cáo thường niên 2025 và cập nhật tình hình khắc phục việc chậm nộp Báo cáo tài chính.

Thứ nhất, về nguyên nhân dẫn đến việc chưa thể phát hành Báo cáo Thường niên 2025 và các BCTC trong năm 2024, 2025, 2026, Bamboo Capital cho biết sự chậm trễ trong việc phát hành Báo cáo Thường niên 2025 và các Báo cáo tài chính (BCTC) trong các năm 2024, 2025, 2026 là một chuỗi hệ quả liên đới. Cụ thể, BCG chưa thể hoàn thành BCTC kiểm toán năm 2024 đã dẫn đến việc không có cơ sở số dư đầu kỳ để lập BCTC cho các năm 2025, 2026 cũng như thiếu dữ liệu để hoàn thiện BCTN 2025.

Tình trạng này xuất phát từ các nguyên nhân khách quan, gồm biến động nhân sự cấp cao và khối Tài chính - Kế toán. Quá trình chuyển giao khối lượng lớn hồ sơ tài chính giữa các thời kỳ cần sự đối chiếu tỉ mỉ và mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Cùng với đó là quá trình tái cấu trúc toàn diện. Công ty đã và đang trong giai đoạn tái cấu trúc quan trọng, đặc biệt là tiến trình xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ. Việc này đòi hỏi đơn vị kiểm toán độc lập phải thực hiện các thủ tục rà soát chuyên sâu và khắt khe hơn để đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

Ngoài ra, nhiều hồ sơ liên quan công tác kiểm toán cần phải phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại Công ty, do dó Công ty và đơn vị kiểm toán đã không tiếp cận đủ hồ sơ trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong tháng 10/2025, đã có đơn vị kiểm toán đồng ý kiểm toán BCTC của Công ty, nhằm xây dựng lộ trình kiểm toán và phát hành BCTC kiểm toán năm 2024 theo quy định pháp luật. Đồng thời, BCG đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 để xin ý kiến và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong dó có chủ trương về việc phát hành BCTC kiểm toán năm 2024, làm tiền đề để giải quyết các vướng mắc lớn trong quá trình kiểm toán. Ngoài ra Công ty cũng đã nỗ lực và có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tiếp cận các hồ sơ đang được thu giữ để phục vụ công tác điều tra để đẩy nhanh công tác kiểm toán.

Cập nhật tiến độ khắc phục và mốc thời gian dự kiến, BCG cho biết sẽ nỗ lực phát hành BCTC kiểm toán của năm 2024, bán niên 2025, năm 2025 và các quý trong thời gian sớm nhất. Ngay khi có BCTC kiểm toán 2025, Công ty sẽ lập tức hoàn thiện và công bố BCTN 2025.

Ngay sau khi công bố đủ các BCTC kiểm toán và khắc phục đầy đủ các lỗi công bố thông tin, Công ty sẽ nộp văn bản chính thức đề nghị HOSE khôi phục lại giao dịch cho cổ phiếu BCG.

Hiện cổ phiếu BCG cùng các mã cùng hệ sinh thái Bamboo Capital vẫn đang bị đình chỉ giao dịch.﻿