Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang giao dịch tại vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm của VN-Index. Tuy nhiên, các nhịp rung lắc mạnh trong phiên đang xuất hiện nhiều hơn khi dòng tiền có dấu hiệu luân chuyển nhanh qua các nhóm cổ phiếu. Đặc biệt trong phiên 20/5, áp lực bán tiếp tục diễn ra trên diện rộng khiến chỉ số có thời điểm rơi xuống mốc 1.860 điểm. Tuy nhiên, việc lực cầu bắt đáy đồng thời xuất hiện giúp VN-Index nhanh chóng lấy lại động lực và thậm chí kết phiên tăng điểm nhẹ

Cú quay xe của VN-Index khiến không ít nhà đầu tư hoang mang và các công ty chứng khoán cũng có quan điểm đầy thận trọng về diễn biến thị trường trong những phiên tới.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá thị trường vừa ghi nhận một phiên điều chỉnh đầy thận trọng khi chỉ số VN-Index phủ nhận nỗ lực tăng điểm của phiên trước đó và đóng cửa tại mức 1.912,93 điểm. Diễn biến lùi sâu với biên độ tới 50 điểm cho thấy nỗ lực nâng đỡ thị trường trong phiên này chưa rõ nét và sắc đỏ đang áp đảo. Thanh khoản khớp lệnh tăng so với phiên trước, cũng phản ánh tâm lý gia tăng áp lực bán của nhà đầu tư khi thị trường gặp khó khăn tại vùng cản.

Mặc dù tín hiệu kém sắc hiện tại đang làm suy giảm khả năng nới rộng diễn biến tăng điểm của thị trường nhưng tạm thời VDSC cho rằng thị trường vẫn đang có nỗ lực duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 1.910 điểm.

VDSC khuyến nghị nhà đầu tư nên chậm lại và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá áp lực bán của thị trường, cũng như nỗ lực hỗ trợ của vùng 1.910 điểm. Nếu vùng này vẫn tạo động lực hỗ trợ tốt thì thị trường vẫn còn cơ hội thử thách vùng cản trong thời gian tới. Mặc dù đồ thị kỹ thuật chưa vi phạm các vùng hỗ trợ ngắn hạn, nhưng rủi ro rung lắc và phân hóa mạnh đang hiện hữu, đặc biệt trong trạng thái áp lực bán ròng từ khối ngo ại vẫn đang khá gay gắt.

Trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên tạm hoãn việc gia tăng tỷ trọng tại các mã đã tăng nóng, đồng thời cân nhắc hạ tỷ trọng danh mục khi cổ phiếu xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật yếu ớt nhằm quản trị rủi ro tối ưu. Nếu tỷ trọng danh mục đang ở mức an toàn, Nhà đầu tư có thể cân nhắc diễn biến điều chỉnh nhanh sau đợt tăng giá gần đây tại một số cổ phiếu để mua ngắn hạn.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), thị trường ghi nhận phiên giao dịch biến động biên độ rộng với thanh khoản tăng mạnh và cao nhất so với 20 phiên liền kề. Nhiều cổ phiếu hay nhóm ngành đã phục hồi lại ấn tượng ngay trong phiên sau khi giảm điểm mạnh 4-5%. Tuy nhiên, chỉ số đang tiệm cận đường MA20 nên khả năng xảy ra giằng co, rung lắc khi chỉ số đi qua khu vực này là điều khó tránh.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu thuộc nhóm ngành ghi nhận sự hồi phục bứt phá với lực cầu lớn trong phiên và cân nhắc giải ngân từng phần khi thị trường có tín hiệu cân bằng trong các phiên tới.

Chứng khoán SHS thì cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm dưới ảnh hưởng xoay vòng giữ nhịp của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên chất lượng thị trường đang suy yếu. Nhiều vị thế ngắn hạn thua lỗ, dẫn đến áp lực bán mạnh đột biến ở nhiều nhóm mã. Nhà đầu tư nếu duy trì tỉ trọng cao, danh mục mở rộng cần tiếp tục kiểm soát rủi ro. Cơ cấu danh mục ngắn hạn sang các mã, nhóm mã chất lượng tốt. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.