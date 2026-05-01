VN-Index neo đỉnh nhưng tài khoản vẫn "đỏ": Chuyên gia đưa 4 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng một tháng trở lại đây đang chứng kiến sự phân hóa sâu sắc. Điểm số chung bùng nổ chủ yếu nhờ lực kéo từ một số ít cổ phiếu trụ cột, điển hình như nhóm Vingroup. Trong khi đó, dòng tiền lại thiếu sự lan tỏa trên diện rộng. Nhóm cổ phiếu "quốc dân" có nền tảng tốt, triển vọng tích cực lại phần lớn chỉ dao động đi ngang, thậm chí mở biên độ giảm.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Nhà nước dù vừa thu hút dòng tiền mạnh mẽ nhưng lại bất ngờ đảo chiều, ghi nhận mức giảm kịch sàn ở nhiều mã ngay trong phiên giao dịch ngày 19/5. Thêm vào đó, các bẫy tăng giá (bull-trap) cũng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, khi thị giá tăng giảm đột ngột trong phiên giữa lúc bối cảnh kinh doanh của doanh nghiệp không có nhiều biến động, gây ra thua lỗ cho nhiều nhà đầu tư.

Nhận định về bối cảnh này, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt, cho rằng thị trường hiện tại không hề dễ kiếm lợi nhuận. Hiệu suất đầu tư của phần đông thị trường đang không thực sự "ngon lành" như xu hướng đi lên của VN-Index. Tuy nhiên, thay vì sa đà tìm kiếm nguyên nhân từ các yếu tố lý thuyết như động thái khối ngoại, tự doanh, đáo hạn phái sinh hay cơ cấu quỹ ETF, điều quan trọng lúc này là nhà đầu tư cần xác định rõ hành động tiếp theo.

Để gỡ rối cho danh mục, ông Tâm đưa ra 4 chiến lược cụ thể tùy theo khẩu vị và vị thế của từng nhà đầu tư.

Thứ nhất, tích sản cổ phiếu "quốc dân" cho dài hạn. Nhóm cổ phiếu này hiện chưa thu hút được trọng tâm của dòng tiền, nhưng chính vì vậy lại mở ra cơ hội mua với vùng giá chiết khấu tốt cho tầm nhìn nắm giữ trên 1 năm. Phương pháp đầu tư dài hạn thường khá nhàm chán, không mang lại cảm giác hưng phấn "mua xong trần luôn", do đó sẽ phù hợp hơn với những ai đã có trải nghiệm và kiên định với phương pháp này.

Thứ hai, tìm cơ hội ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu Nhà nước. Dù chịu nhịp giảm sâu trong phiên 19/5, nhiều đại diện thuộc nhóm Dầu khí, Ngân hàng quốc doanh... vẫn giữ được xu hướng tăng ngắn hạn và có câu chuyện cơ bản hỗ trợ. Nhà đầu tư lướt sóng có thể cân nhắc mở vị thế nếu mức chiết khấu hấp dẫn tiếp tục được duy trì trong các phiên tiếp theo.

Thứ ba, bình tĩnh rà soát lại các danh mục đang lỗ. Những nhà đầu tư đang gồng lỗ là những người vất vả nhất lúc này. Hành động cần làm ngay là kiểm tra lại trạng thái kỹ thuật của từng cổ phiếu trong danh mục. Nếu mã đó chỉ đang điều chỉnh bình thường trong một xu hướng tăng ngắn hạn, nhà đầu tư vẫn có thể ưu tiên nắm giữ để chờ nhịp bật hồi tiếp theo thay vì bán tháo hoảng loạn.

Thứ tư, mạnh dạn đứng ngoài khi liên tục sai. Nếu các quyết định giải ngân thời gian qua liên tục phạm sai lầm, điều đó cho thấy trạng thái thị trường hiện tại đang không phù hợp với chiến lược mà nhà đầu tư đang áp dụng. Khi đó, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền nghỉ ngơi, hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống mức thấp hoặc rất thấp. Việc mạnh dạn "bán và đi ngủ" để chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn đôi khi lại là quyết định sáng suốt nhất để bảo toàn vốn.

Theo chuyên gia, đầu tư chứng khoán là một hành trình dài hạn với nhiều khúc cua khó lường. Việc giữ cái đầu lạnh, đánh giá đúng chu kỳ của cổ phiếu và tuân thủ kỷ luật giao dịch sẽ là chìa khóa để nhà đầu tư vững tay chèo trên thị trường.