Một doanh nghiệp chuẩn bị "lăn chốt" cổ tức 30% bằng tiền mặt

CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn (mã: TOW) thông báo 27/5 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025. Tỷ lệ thực hiện là 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 24/8.

Với gần 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TOW cần chi khoảng 24 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, công ty mẹ là Cấp thoát nước Cần Thơ (Canthowassco, mã: CTW) với tỷ lệ sở hữu 65,42% sẽ nhận khoảng 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức chi trả cổ tức 30% là tỷ lệ cao thứ 2 trong lịch sử chi trả của TOW, chỉ kém mức 30,5% (tức 3.050 đồng/cp) của năm 2024. Các mức chi trả cho các năm trước đó rơi vào khoảng 12%-17%.

Theo tìm hiểu, ﻿Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn là doanh nghiệp được hình thành từ việc hợp nhất hai công ty trong ngành là CTCP Cấp nước Trà Nóc và CTCP Cấp nước Ô Môn năm 2015, sau đó công ty chính thức hoạt động từ ngày 1/8/2017. Hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước, ngoài ra, TOW cũng thi công công trình cấp, thoát nước và sản xuất, phân phối điện.

Về tình hình kinh doanh, trong 2 năm liên tiếp 2024-2025, TOW ghi nhận doanh thu thuần cùng vượt mốc 100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cùng đạt trên 37 tỷ đồng. Nhờ đó, mức trả cổ tức của doanh nghiệp cũng cao đột biến 2 năm vừa qua.

Trong thông báo mới nhất, TOW cho biết sẽ chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, với ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/05. Nội dung chính của đại hội xoay quanh việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TOW giao dịch khá trầm lắng do cơ cấu cổ đông cô đặc. Thanh khoản nhiều phiên chỉ đạt vài trăm cổ phiếu, thậm chí có thời điểm gần như “tắt thanh khoản”. Kết phiên 19/5, TOW dừng ở mức 35.500 đồng/cp, với khối lượng khớp lệnh là 100 đơn vị.