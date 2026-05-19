Thị trường tiền số hôm nay, 19-5: Nhà đầu tư hoảng loạn

Tối 19-5, thị trường tiền số tiếp tục lao dốc.

Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 1%, xuống mức 76.796 USD - gần như xóa sạch mức tăng của tháng 5.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran, khiến tâm lý thị trường trở nên tiêu cực. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn, bán lỗ để hạn chế rủi ro.

Các đồng tiền số khác cũng suy yếu, khi Ethereum và XRP giảm hơn 1%, Solana mất gần 1%, còn BNB giảm khoảng 0,3%.

Theo Cointelegraph, so với đỉnh gần nhất 82.800 USD thiết lập ngày 6-5, Bitcoin đã giảm khoảng 7%. Việc không thể vượt qua vùng 82.000 USD, đồng thời đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng, cho thấy xu hướng thận trọng đang quay trở lại thị trường.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy hơn 10.000 Bitcoin do các nhà đầu tư ngắn hạn (nắm giữ dưới 155 ngày) đã được chuyển lên sàn Binance trong trạng thái thua lỗ.

Tại thời điểm đó, giá Bitcoin quanh 76.900 USD, thấp hơn khoảng 2% so với giá mua trung bình 78.440 USD, tương đương khoảng 769 triệu USD bị bán lỗ.

Theo chuyên gia phân tích Amr Tah, đây là dấu hiệu cho thấy áp lực tâm lý lớn trong nhóm nhà đầu tư ngắn hạn, dẫn đến tình trạng bán tháo hoặc "đầu hàng" khi thị trường điều chỉnh.

Hiện tượng này thường xuất hiện trong các nhịp giảm mạnh, khi nhà đầu cơ ngắn hạn dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Bitcoin giao dịch tại 76.796 USD Nguồn: OKX

Trước đó, một diễn biến tương tự vào giữa tháng 11-2025 đã khiến Bitcoin giảm 15%, từ 96.000 USD xuống 78.400 USD chỉ trong chưa đầy 5 ngày.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Glassnode thể hiện hơn 7,8 triệu Bitcoin đang được nắm giữ trong trạng thái thua lỗ. Lượng cung này tạo áp lực lớn, buộc thị trường phải hấp thụ trước khi có thể hình thành xu hướng tăng bền vững.

Đà giảm còn đi kèm với việc dòng tiền rút mạnh khỏi các quỹ đầu tư Bitcoin tại Mỹ. Các quỹ này ghi nhận dòng vốn âm trong 6-8 ngày gần nhất; riêng ngày thứ hai bị rút ròng 648,6 triệu USD - mức cao nhất kể từ cuối tháng 1.

Theo các chuyên gia, thị trường hiện chịu áp lực lớn khi dòng tiền rút ra nhanh, tâm lý lo ngại gia tăng và nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Đồng thời, hoạt động của nhà đầu tư nhỏ lẻ ở mức thấp, lực bán trên thị trường phái sinh tăng mạnh và nhu cầu mua suy yếu cũng góp phần kéo giá đi xuống.

Về triển vọng, nếu xu hướng suy yếu tiếp diễn, Bitcoin có thể lùi về vùng 65.500 - 70.500 USD, được xem là khu vực có khả năng hình thành đáy nếu lực bán dần suy giảm.

Ở góc độ kỹ thuật, Bitcoin đã ghi nhận 5 phiên giảm liên tiếp, cho thấy đà giảm đang chiếm ưu thế. Nhiều chuyên gia nhận định giá có thể quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 70.000 USD.

Một số ý kiến khác cảnh báo, nếu Bitcoin không giữ được vùng 74.500 - 76.000 USD, thị trường có thể tiếp tục giảm sâu hơn, thậm chí xuống dưới 65.000 USD trong ngắn hạn.