Chủ tịch Phạm Minh Hương: Cơ hội lớn chưa từng có đang mở ra, VNDirect chuẩn bị "comeback"

VNDirect chuẩn bị “comeback lại đường đua”

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT VNDirect cho rằng sau nhiều biến động, trong hai năm qua công ty buộc phải "đi chậm lại" để xử lý nhiều vấn đề nội tại, bao gồm sự cố bị tấn công hệ thống và những ảnh hưởng liên quan đến thị trường trái phiếu.

Bà Hương cho rằng những năm qua, tăng trưởng thị trường chứng khoán lớn mạnh nhưng vẫn không có chiều sâu, dòng vốn chưa thực sự bền vững. Đặc biệt, 2 năm qua có sự rút dòng vốn lớn của nhà đầu tư nước ngoài nhưng dòng tiền trong nước vẫn cân đối được.

Tuy nhiên, thị trường còn nhiều biến số. Khi VNDirect làm việc với các doanh nghiệp thì thấy thách thức lớn nhất của doanh nghiệp hiện tại là quản trị quy mô. Nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn hơn so với nhóm doanh nghiệp lớn về khả năng huy động vốn. Và với VNDirect, khó khăn này là cơ hội.

Vị lãnh đạo thừa nhận VNDirect đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng thị phần trong nhịp tăng mạnh vừa qua của thị trường chứng khoán, khi phải tập trung nguồn lực xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp cũng như khắc phục hậu quả từ vụ tấn công mạng năm 2024.

Dù vậy, VNDirect hiện vẫn duy trì được lợi thế ở các yếu tố như nền tảng công nghệ, tốc độ xử lý và tính ổn định của hệ thống. Đặc biệt, việc kiểm soát rủi ro là ưu tiên cần thiết để bảo vệ sự phát triển dài hạn.

Theo kế hoạch, giai đoạn tới sẽ là thời điểm VNDirect “comback lại đường đua”, với mục tiêu vừa chuyển đổi mô hình kinh doanh, vừa duy trì hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức tối thiểu 15% trong 5 năm tới.

Động lực chính cho sự bứt phá này đến từ việc kích hoạt chiến lược VNDNEXT, đánh dấu hành trình vươn tầm từ một công ty chứng khoán truyền thống thành định chế tài chính toàn diện. Hệ sinh thái mới sẽ xoay quanh Tháp tài sản HWG bao gồm Sức khỏe tài chính, Tích lũy và Tăng trưởng, đi kèm các hành trình đầu tư cá nhân hóa sâu sắc.

Lãnh đạo VNDirect cũng nhìn nhận chưa bao giờ ngành tài chính, chứng khoán và thị trường vốn có cơ hội lớn như hiện nay, khi vai trò của công ty chứng khoán ngày càng được doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhìn nhận rõ hơn.

"L ợi thế bền vững lớn nhất của VNDirect là công ty đã trải qua rất nhiều biến cố lớn chỉ trong 20 năm - những trải nghiệm mà nhiều định chế tài chính trên thế giới phải mất hàng trăm năm mới có được. Chính điều đó tạo nên bản lĩnh quản trị và khả năng xây dựng hệ thống chống chịu rủi ro cho công ty" , bà Hương nhận định.



Tín hiệu khả quan từ 4.000 tỷ trái phiếu Trung Nam

Trả lời băn khoăn của cổ đông về trái phiếu Trung Nam, ông Nguyễn Vũ Long, Tổng giám đốc VnDirect cho biết sau giai đoạn khó khăn tài chính, Trung Nam đang dần cải thiện dòng tiền nhờ nhiều vướng mắc pháp lý và hạ tầng được tháo gỡ.

Ở mảng năng lượng, các vướng mắc về cơ chế thanh toán tiền điện cũng đang được xử lý. Theo VNDirect, EVN đã đề xuất phương án xử lý cuối cùng cho nhóm dự án năng lượng tái tạo, được xem là bước tiến quan trọng với không chỉ Trung Nam mà cả ngành năng lượng.

Hiện Trung Nam có tổng tài sản khoảng 41.000 tỷ đồng, dư nợ hơn 27.000 tỷ đồng và doanh thu tiền điện mỗi năm khoảng 5.500-6.000 tỷ đồng. Với VNDirect, công ty hiện còn hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu liên quan đến Trung Nam và đang phối hợp cùng doanh nghiệp tái cơ cấu nhằm đảm bảo dòng tiền trả gốc, lãi trong thời gian tới.

Theo đánh giá của lãnh đạo VNDirect, Trung Nam vẫn là một trong những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu tại Việt Nam và đã bắt đầu triển khai các dự án mới, trong đó có các dự án lớn liên quan đến khí LNG vừa trúng thầu. Kỳ vọng trong chu kỳ tới, doanh nghiệp có thể quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng và tiếp tục mục tiêu trở thành một trong những công ty năng lượng niêm yết lớn nhất Việt Nam.﻿

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 5.569 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.414 tỷ đồng, tăng 19%. Các chỉ số hiệu quả dự kiến cải thiện với ROA đạt 4,6% và ROE đạt 11,1%.

Song song với kế hoạch kinh doanh, VNDirect dự kiến phát hành tổng cộng tối đa 462 triệu cổ phiếu thông qua ba phương án. Trong đó, công ty dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 106,6 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với khối lượng tối đa khoảng 325,8 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu; đồng thời phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.