Giám đốc Chứng khoán Dragon Capital gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị "bỏ quên" giữa lúc VN-Index lên đỉnh

Trong bối cảnh chỉ số VN-Index liên tục thăng hoa và chinh phục những cột mốc cao mới, nhóm cổ phiếu họ Vingroup đang đóng vai trò "đầu tàu" khi chiếm trọn sóng dòng tiền và sự chú ý của thị trường. Tuy nhiên, sức nóng của nhóm dẫn dắt này vô tình khiến nhiều nhà đầu tư bỏ qua nhiều nhóm ngành sở hữu nội lực mạnh mẽ nhưng giá cổ phiếu chưa phản ánh hết tiềm năng.

Tại chương trình Fund Insider do Fmarket tổ chức, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn – Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán tại Dragon Capital đã đưa ra góc nhìn về nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đồng thời hé lộ những nhóm cổ phiếu định giá hấp dẫn đang chờ bứt phá.

Với nhóm Vingroup, nhiều người lo ngại giá đã tạo đỉnh khi tăng 5–10 lần, song quỹ DCDS vẫn gia tăng tỷ trọng. Lý giải cho động thái này, ông Tuấn cho rằng một doanh nghiệp vận hành với cường độ cực cao và quyết liệt như Vingroup thì việc giá cổ phiếu tăng 5 lần trong 8 năm không phải là điều phi lý.

Đi sâu vào số liệu thực tế, đại diện Dragon Capital dẫn chứng trường hợp của Vinhomes – doanh nghiệp bất động sản sở hữu mức lợi nhuận năm nay vượt ngưỡng 2 tỷ USD. Đây là con số mà rất ít doanh nghiệp tại Việt Nam có thể chạm tới.

Xét về mặt định giá, hiện tại thị giá của Vinhomes chỉ cao hơn khoảng 100% so với vùng đỉnh của 5–7 năm trước. Do đó, khi đặt lên bàn cân giữa quy mô lợi nhuận và tiềm năng phát triển, ông Tuấn khẳng định mức giá này chưa thể coi là "quá nóng".

Trả lời câu hỏi về các nhóm ngành còn nhiều dư địa ngoài những nhóm Vingroup dẫn dắt hiện nay, ông Tuấn cho rằng ngành ngân hàng là nhóm đầu tiên cần nhắc tới.

Theo phân tích của chuyên gia, ngân hàng hiện vẫn là trụ cột của nền kinh tế cũng như của VN-Index khi chiếm khoảng gần 40% tỷ trọng chỉ số. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu ngân hàng hiện vẫn đang được định giá ở mức thấp và chưa tăng đáng kể trong thời gian qua.

“ Có thể nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ngân hàng trong một năm qua chưa thực sự hưởng lợi nhiều. Nhưng ở góc nhìn khác, điều đó cũng cho thấy đây đang là vùng giá khá hấp dẫn cho chu kỳ đầu tư 2–3 năm tới ”, ông Tuấn nhận định.

Cơ sở cho kỳ vọng này đến từ nền tảng lợi nhuận vững chắc. Đại diện Dragon Capital cho biết lợi nhuận của nhiều ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng bình quân khoảng 15–20% mỗi năm trong giai đoạn từ 2025 đến các năm tiếp theo. Trong khi đó, mức định giá P/B của nhiều ngân hàng hiện chỉ quanh 1–1,5 lần, dù ROE vẫn duy trì ở mức cao so với khu vực. Đây được xem là vùng định giá đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Không chỉ dừng lại ở nhóm cổ phiếu "vua", một mũi nhọn khác cũng được Dragon Capital đánh giá cao là nhóm ngành hưởng lợi từ đầu tư công và phát triển hạ tầng với tiềm năng tăng trưởng lớn trong các năm tới.

Cụ thể, các ngành như vật liệu xây dựng, thép, xi măng hay đá xây dựng được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đẩy mạnh đầu tư công tại Việt Nam trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp liên quan đến hạ tầng cũng sẽ được hưởng lợi khi nhu cầu phát triển hạ tầng gia tăng mạnh.

Ông Tuấn cho rằng bất động sản cũng là nhóm ngành hưởng lợi lớn trong bối cảnh hạ tầng được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo ông, khi hệ thống hạ tầng phát triển, thị trường bất động sản thường được hưởng lợi theo và điều này đồng thời tạo tác động tích cực lan tỏa tới nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế, bao gồm cả ngành ngân hàng.

“ Bất động sản là một trụ cột rất quan trọng của nền kinh tế và có mối liên hệ trực tiếp với rất nhiều ngành nghề khác nhau. Vì vậy, việc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển và đẩy mạnh hạ tầng có sự gắn kết chặt chẽ với nhau” , ông nói.