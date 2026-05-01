Lịch chốt quyền cổ tức trong tuần 18–22/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 83%, một ngân hàng chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức

Theo thống kê, có 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 18/5– 22/5. Tuần này có 47 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 83% và thấp nhất là 1%. Loạt doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên 30%.

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP - HOSE) dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/5 để chi trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 83,6%, tương đương 8.360 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và thời gian thanh toán dự kiến vào 10/6.

Với hơn 81,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 684 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trước đó, Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%. Sau hai đợt chi trả, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 đạt 148,6%, tương ứng số tiền gần 1.217 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

﻿Phần lớn số tiền cổ tức này chảy về túi công ty mẹ là Tập đoàn SCG (Thái Lan). Trong cơ cấu cổ đông, Nawaplastic Industries (thành viên của Tập đoàn SCG - Thái Lan) sở hữu trên 45 triệu cổ phiếu BMP, tương đương gần 55% vốn, là cổ đông lớn nhất. Tính cả hai đợt chia, họ sẽ nhận về gần 669 tỷ đồng tiền cổ tức vào cuối năm nay.

CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (UPCoM: CCV) vừa thông báo chốt quyền chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 63,16%, tương đương 6.316 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/5 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 9/6.

Đây là mức cổ tức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Trước đó, năm 2024 công ty từng chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 46,3%, trong khi các năm trước thường dao động trong khoảng 8-33%.

Với gần 1,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CCV sẽ chi hơn 11 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức lần này. Trong cơ cấu cổ đông, công ty mẹ là Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (UPCoM: VGV) hiện nắm giữ 51% vốn điều lệ và dự kiến nhận về khoảng 5,6 tỷ đồng cổ tức.

CTCP Meinfa (mã chứng khoán: MEF) thông báo 22/5 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 1/6/2026. Đây cũng là mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao kỷ lục của công ty này.

Với hơn 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Meinfa sẽ cần chi khoảng 25 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Techcombank (mã TCB) thông báo ngày 20/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả được ấn định là 7%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 700 đồng. Tổng số tiền dự kiến chi cho đợt cổ tức này lên tới 4.960 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/6/2026.﻿