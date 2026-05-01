Một cổ phiếu bị khối ngoại "xả" hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần 11-15/5

Trong tuần giao dịch 11/5 – 15/5, thị trường chứng khoán Việt Nam có diễn biến tăng giảm đan xen cùng với sự phân hóa giữa các nhóm ngành và bám sát khu vực đỉnh lịch sử quanh 1.920. Thanh khoản có xu hướng giảm trong tuần, đi kèm với diễn biến phân hóa của dòng tiền cho thấy tâm lý thận trọng hiện hữu trên thị trường. Kết tuần, chỉ số VN-Index vẫn duy trì được điểm số ở khu vực 1.900-1.920, đóng cửa tại 1.921,6 điểm, tương ứng tăng 6,23 điểm (+0,33%) so với tuần trước.

Dù vậy, khối ngoại lại là điểm trừ lớn khi áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Sàn HoSE ghi nhận duy nhất phiên thứ Năm nhóm nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng, còn lại đều bán ròng cổ phiếu. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 3.905 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.819 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 40 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 46 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, trong đó VHM bị xả mạnh nhất với khoảng 1.075 tỷ đồng, tiếp đến là FPT (-882 tỷ đồng) và ACB (-455 tỷ đồng). Các cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như HPG (-344 tỷ đồng), STB (-294 tỷ đồng), DGC (-277 tỷ đồng), TCB (-200 tỷ đồng), NVL (-167 tỷ đồng), TPB (-150 tỷ đồng) và GMD (-145 tỷ đồng).

Tại chiều mua, MSN dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 461 tỷ đồng, theo sau là BSR (412 tỷ đồng) và GEX (211 tỷ đồng). Các mã VIC (154 tỷ đồng), DCM (153 tỷ đồng), SSI (94 tỷ đồng), VPL (77 tỷ đồng), VRE (76 tỷ đồng) và GEE (74 tỷ đồng) cũng được khối ngoại gom ròng đáng kể.﻿