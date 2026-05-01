Việt Nam sắp có ngân hàng đầu tiên vượt 110.000 tỷ vốn điều lệ, nhưng không phải "Big 4"

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã TCB) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo phương án lựa chọn người lao động (ESOP). Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là gần 4,29 tỷ cổ phiếu.

Trong đó, Techcombank sẽ phát hành 4,25 tỷ cổ phiếu (tương đương 60% tổng lượng cổ phiếu lưu hành) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành gần 35,9 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 0,31638%) với giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng từ 70.862 tỷ đồng lên 113.739 tỷ đồng, tương đương 11,37 tỷ cổ phiếu lưu hành. Nếu thực hiện thành công, Techcombank sẽ trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Hiện tại, vốn điều lệ của nhà băng này đang xếp sau Vietcombank, MB, VPBank, VietinBank và BIDV.

Bên cạnh phương án tăng vốn điều lệ, Techcombank sẽ triển khai chia cổ tức bằng tiền mặt. Cụ thể, ngày 20/5 tới đây, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông nhân cổ tức 7% bằng tiền (01 cổ phiếu được nhân 700 đồng). Với hơn 7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Techcombank dự chi khoảng 4.900 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/6.

Năm 2026, Techcombank xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 37.500 tỷ đồng, tăng 15% và kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%. Kịch bản thứ hai đặt mục tiêu lợi nhuận 35.000 tỷ đồng, tăng 7,6% và kiểm soát nợ xấu dưới 2%. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 12% theo hạn mức phê duyệt. Huy động vốn được điều chỉnh tương ứng với tăng trưởng tín dụng.

Ban lãnh đạo Techcombank cho biết trọng tâm năm 2026 là trở thành ngân hàng đầu tiên ứng dụng AI toàn diện trong vận hành. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, nâng cao năng suất và duy trì dịch vụ 24/7. Cùng với đó, Techcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái vượt ra ngoài khuôn khổ ngân hàng truyền thống, bao gồm thị trường vốn, quản lý gia sản và các nền tảng thanh toán thế hệ mới nhằm thúc đẩy giao dịch xuyên biên giới.