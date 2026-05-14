Đứng đầu “đế chế” nghìn tỷ USD, tài sản của Chủ tịch Samsung vẫn thua ông Phạm Nhật Vượng

Theo cập nhật từ Forbes tại ngày 14/5, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup (mã VIC) đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 36 tỷ USD. Con số này thậm chí còn lớn hơn cả tài sản của Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae-yong, người đang đứng thứ 65 trong top tỷ phú của Forbes với 34,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, theo tính toán của Forbes, 4 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc đều thuộc các thành viên gia đình Samsung, gồm Chủ tịch điều hành Lee Jae-yong, 2 em gái và mẹ. Phần lớn tài sản của gia đình Lee đến từ cổ phần tại Samsung Electronics, với giá cổ phiếu tăng gấp khoảng 5 lần trong một năm qua. Vốn hóa thị trường của Samsung Electronics đã vượt mốc 1.300 tỷ USD, trở thành công ty châu Á thứ hai gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ USD, sau TSMC.

Samsung hiện là nhà sản xuất chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất thế giới tính theo doanh số. Dòng bộ nhớ băng thông cao (HBM) của Samsung được sử dụng cho các chip AI của Nvidia, AMD và Alphabet. Nhu cầu với các dòng chip nhớ phổ thông của Samsung cũng tăng mạnh. Chẳng hạn, NAND flash - loại chip dùng để lưu trữ trong ổ SSD, đang được triển khai tại các trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang là tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, với hàng loạt công ty con hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu như công nghiệp – công nghệ (VinFast, VinMetal), dịch vụ (Vinhomes, Vinpearl), hạ tầng (VinSpeed), năng lượng (VinEnergo),…

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thời gian qua đã tăng rất nhanh nhờ cổ phiếu VIC tăng chóng mặt. Thị giá VIC vừa lập đỉnh mới 229.800 đồng/cp, tăng 35% từ đầu năm 2026 và gấp gần 6 lần so với 1 năm trước. Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó tăng mạnh lên mức 1,77 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Ngoài cổ phiếu VIC, một phần đáng kể tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nằm tại cổ phiếu VinFast – doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq. VinFast hiện nằm trong top 10 công ty xe điện lớn nhất thế giới với vốn hóa gần 10 tỷ USD. Bên cạnh Vingroup và VinFast, hệ sinh thái trong tay ông Phạm Nhật Vượng còn một số cổ phiếu đang niêm yết khác như VHM – Vinhomes, VPL – Vinpearl hay VRE – Vincom Retail.

VinFast mới đây đã công bố kế hoạch chia tách một số tài sản của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) thành một pháp nhân mới, đồng thời thoái toàn bộ cổ phần phổ thông mà công ty nắm giữ tại VFTP. Theo kế hoạch, một công ty mới dự kiến mang tên Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN) sẽ được tách ra từ VFTP và hoạt động như một công ty con trực tiếp của VinFast.

VFVN sẽ nắm giữ: Các hoạt động R&D toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hoạt động hậu mãi và kinh doanh bán hàng, cổ phần tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd, và VinFast Germany GmbH.

Trong khi đó, VFTP sẽ giữ lại các tài sản liên quan đến nhà máy sản xuất tại Việt Nam, cổ phần tại Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG, cũng như tiếp tục gánh vác các khoản nợ tài chính với các chủ nợ độc lập bên thứ ba (tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ nợ).