Chứng khoán Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có, nhưng "bữa tiệc" không dành cho tất cả

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 14/5 trong sắc xanh hưng phấn. Lực kéo mạnh trong phiên chiều giúp VN-Index bứt phá hơn 27 điểm, vượt mốc 1.925 điểm và chính thức thiết lập đỉnh cao lịch sử mới.

Đây là cột mốc chưa từng có của thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới sau giai đoạn VN-Index liên tục dao động quanh vùng đỉnh. Cùng với đà tăng của chỉ số, quy mô vốn hóa trên sàn HoSE cũng lần đầu tiên vượt 9,07 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thanh khoản lại không thực sự tương xứng với mức tăng mạnh của chỉ số. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 17.880 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với những phiên bùng nổ dòng tiền trước đó. Điều này cho thấy đà tăng của VN-Index trong phiên lập đỉnh chủ yếu đến từ lực kéo tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì sự lan tỏa rộng khắp trên toàn thị trường.

Niềm vui ngày VN-Index lên đỉnh vì thế không dành cho số đông nhà đầu tư. Dù VN-Index phá kỷ lục, diễn biến trên bảng điện lại khá phân hóa, thậm chí nhiều cổ phiếu ngoài nhóm dẫn dắt vẫn giao dịch kém tích cực. Không ít tài khoản nhà đầu tư vẫn trong trạng thái thua lỗ hoặc chưa thể quay lại vùng hòa vốn.

Tâm điểm của phiên tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Trong đó, VIC ghi nhận diễn biến nổi bật khi vượt đỉnh lịch sử, trở thành một trong những đầu tàu quan trọng kéo VN-Index lên vùng cao chưa từng có. Sự bứt phá của nhóm vốn hóa lớn này tạo hiệu ứng mạnh lên chỉ số chung, nhưng cũng khiến bức tranh thị trường trở nên “lệch pha”: chỉ số lập kỷ lục, trong khi cảm nhận thực tế của nhiều nhà đầu tư lại không quá tích cực.

Theo đánh giá của Chứng khoán MB (MBS) , dù VN-Index chính thức vượt mốc 1.900 điểm, thị trường vẫn cho thấy sự thiếu đồng thuận rõ rệt. Tương tự diễn biến trên Phố Wall hay thị trường Hàn Quốc, đà tăng của chỉ số chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn, trong khi giao dịch chung thiếu sức sống.

Thanh khoản cũng là điểm đáng chú ý. Giá trị giao dịch trong tuần VN-Index vượt đỉnh thấp hơn đáng kể so với mức hơn 40.500 tỷ đồng khi chỉ số tiếp cận vùng 1.900 điểm hồi cuối tháng 1/2026. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khi dòng tiền chưa lan tỏa rộng mà vẫn tập trung vào một số cổ phiếu trụ cột.

" Sự lệch pha giữa chỉ số và mặt bằng cổ phiếu hiện là vấn đề được giới đầu tư theo dõi sát sao. Nhiều ý kiến cho rằng nếu độ rộng và thanh khoản không sớm cải thiện, rủi ro điều chỉnh kỹ thuật quanh vùng đỉnh có thể gia tăng ", báo cáo MBS lưu ý.

Dù vậy, bức tranh thị trường không hoàn toàn thiếu điểm tựa. Theo Chứng khoán An Bình (ABS) , xét về mặt định giá, chứng khoán Việt Nam hiện chưa rơi vào vùng đắt đỏ. P/E dự phóng của VN-Index đang ở khoảng 13,4 lần, tương đương mức trung bình dài hạn.

Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup – nhóm đã tăng mạnh và có ảnh hưởng lớn tới chỉ số thời gian qua – P/E của VN-Index chỉ còn khoảng 10,5 lần. Đây vẫn là mức định giá được đánh giá là hấp dẫn đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục cải thiện.

Bên cạnh yếu tố định giá, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 5 cũng đón nhận thêm nhiều thông tin tích cực, góp phần củng cố triển vọng thu hút dòng vốn quốc tế. Moody’s mới đây đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”, qua đó phản ánh đánh giá thuận lợi hơn về nền tảng vĩ mô và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Song song với đó, câu chuyện nâng hạng tiếp tục là một kỳ vọng quan trọng khi thị trường chờ đợi khả năng Việt Nam được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 6/2026.

Theo ABS, Việt Nam hiện đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường và đang tiếp tục cải thiện các tiêu chí còn lại. Đây được xem là yếu tố có thể duy trì sự quan tâm của dòng tiền trung và dài hạn, bất chấp diễn biến ngắn hạn của VN-Index đang phụ thuộc khá lớn vào một số cổ phiếu trụ.