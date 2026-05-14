FPT bắt tay “ông lớn” ô tô Nhật Bản, tính chuyện lập liên doanh trong tương lai

FPT vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Tập đoàn Mitsubishi Motors – nhà sản xuất ô tô đa quốc gia có trụ sở tại Nhật Bản – hướng đến hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số và phần mềm.

Đây là tiền đề để hai bên hiện thực hóa các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực như dịch vụ CNTT, phát triển phần mềm và các công nghệ liên quan đến AI. Dựa trên năng lực AI và công nghệ số của FPT cùng kinh nghiệm lâu năm của Mitsubishi Motors trong phát triển và sản xuất ô tô, hai bên kỳ vọng sẽ thúc đẩy những bước tiến quan trọng trong phát triển phương tiện thế hệ mới của hãng.

Bên cạnh đó, FPT và Mitsubishi Motors đang tìm hiểu và đánh giá khả năng thành lập liên doanh trong tương lai.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, cho biết: “Nhật Bản đang theo đuổi tầm nhìn phát triển dựa trên các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, y học tái tạo và robot hàng hải. Với vai trò đối tác lâu dài của Nhật Bản, FPT cam kết đồng hành cùng các tập đoàn hàng đầu nước này trong hành trình chuyển đổi đó. Hợp tác với Mitsubishi Motors đánh dấu một bước tiến quan trọng theo định hướng này. Hai bên sẽ cùng thúc đẩy chuyển đổi dựa trên AI và dữ liệu, qua đó góp phần tăng cường đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp ô tô”.

Ông Takao Kato, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mitsubishi Motors, chia sẻ: “Kết hợp kinh nghiệm của Mitsubishi Motors trong lĩnh vực ô tô cùng năng lực công nghệ và đội ngũ nhân sự chất lượng cao của FPT trong lĩnh vực CNTT và phần mềm, chúng tôi tin rằng Biên bản ghi nhớ này sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho cả hai bên”.

FPT đã tạo dựng vị thế vững chắc tại Nhật Bản và trở thành một trong những công ty công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất nước này. Doanh nghiệp hiện có 5.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu trải khắp Nhật Bản, phối hợp cùng 18.000 chuyên gia toàn cầu cung cấp dịch vụ cho hơn 450 khách hàng trên toàn thế giới.

Sau hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ ô tô, FPT đã thành lập công ty thành viên chuyên biệt về công nghệ ô tô vào năm 2023. Đến nay, FPT đã xây dựng đội ngũ hơn 5.000 kỹ sư phần mềm ô tô trên toàn cầu và thiết lập quan hệ đối tác với các nhà sản xuất xe (OEM), nhà cung cấp linh kiện cấp 1 và các hãng sản xuất chip hàng đầu. Cam kết về năng lực triển khai của FPT được thể hiện qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như ISO 26262, ISO/SAE 21434, A-SPICE Level 3 và TISAX, tiếp tục khẳng định vai trò đối tác chuyển đổi số uy tín trong kỷ nguyên mới của ngành ô tô.

Tập đoàn Mitsubishi Motors – thành viên của Liên minh Renault–Nissan–Mitsubishi – là hãng sản xuất ô tô toàn cầu có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản, với khoảng 28.000 nhân sự và mạng lưới hiện diện toàn cầu cùng các cơ sở sản xuất tại Nhật Bản và khu vực ASEAN. Mitsubishi Motors sở hữu thế mạnh cạnh tranh ở các dòng xe SUV, bán tải và xe điện hybrid (PHEV), đáp ứng phong cách sống hiện đại và cá tính riêng của khách hàng.

Kể từ khi ra mắt mẫu xe đầu tiên cách đây hơn một thế kỷ, Mitsubishi Motors luôn tiên phong trong xu hướng điện hóa ngành ô tô. Năm 2009, hãng ra mắt i-MiEV – mẫu xe điện sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, theo sau là Outlander PHEV vào năm 2013 – mẫu SUV hybrid sạc điện đầu tiên trên thế giới. Đặt mục tiêu nâng tỷ trọng xe điện lên 100% doanh số vào năm 2035, Mitsubishi Motors tập trung phát triển các dòng xe mang đậm dấu ấn riêng của hãng, đồng thời đóng góp vào mục tiêu kiến tạo tương lai trung hòa carbon.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, FPT đã cung cấp các giải pháp mang lại giá trị thiết thực cho hàng triệu cá nhân và hàng chục nghìn tổ chức trên toàn thế giới. Hướng đến mục tiêu làm chủ các công nghệ chiến lược, FPT không ngừng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Với chiến lược AI-First, FPT cam kết nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu và cung cấp giải pháp AI đẳng cấp thế giới cho doanh nghiệp quốc tế.