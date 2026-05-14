Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán T-Cap thay Chủ tịch và Tổng Giám đốc

Theo Hà Ly | 14-05-2026 - 13:36 PM | Thị trường chứng khoán

Bà Nguyễn Thị Hằng rời ghế Chủ tịch HĐQT để đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Chứng khoán T-Cap. Tân Chủ tịch thay thế là ông Phạm Văn Khiêm.

CTCP Chứng khoán T-Cap (mã: TVB, sàn HoSE) vừa thông báo thay đổi nhân sự tại vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Theo đó, TVB đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hằng. Sau khi rời ghế Chủ tịch, bà Hằng đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc thời hạn đến năm 2031. Đồng thời bà cũng có mặt trong danh sách thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Hằng giữ vai trò Chủ tịch từ tháng 3/2024. Ngoài ra, bà còn đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã: TVC) công ty mẹ của TVB. Bà Hằng đang trực tiếp nắm giữ 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%) và 100.000 cổ phiếu TVC (tỷ lệ 0,1%).

Chứng khoán T-Cap thay Chủ tịch và Tổng giám đốc - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hằng rời ghế Chủ tịch để làm Tổng giám đốc Chứng khoán T-Cap

Trước đó, vị trí Tổng giám đốc TVB do ông Ngô Long Giang đảm nhiệm. Tuy nhiên, TVB đã miễn nhiệm ông Giang từ ngày 4/3/2026.

Trong khi đó, người giữ chức Chủ tịch TVB thay bà Hằng là ông Phạm Văn Khiêm, thời hạn bổn hiệm 2026-2028. Ông Khiêm vốn là Thành viên HĐQT độc lập của TVB, ông không nắm giữ cổ phiếu TVB nào và cũng không giữ bất kỳ vai trò nào tại tổ chức khác.

TVB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 18/4 vừa qua.

Đại hội đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 170 tỷ đồng và lãi sau thuế 90 tỷ đồng, lần lượt tăng 85% và gấp 4,3 lần thực hiện năm 2025. Bên cạnh đó, thù lao cho HĐQT được phê duyệt là 2,5 tỷ đồng.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh năm 2025 nhiều khó khăn khi TVB chỉ mang về hơn 92 tỷ đồng doanh thu và gần 21 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 51% và 83% so với năm 2024. So với kế hoạch đề ra, công ty chỉ có thể thực hiện lần lượt 54% về doanh thu và 26% về lợi nhuận.

Về tình hình nhân sự, đại hội miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025 - 2028 đối với ông Lê Văn Cường, căn cứ theo đơn từ nhiệm nộp ngày 11/03. Đáng nói, ông Cường mới chỉ tham gia HĐQT TVB từ đại hội bất thường hồi tháng 10/2025.

Ở chiều ngược lại, đại hội thông qua bầu ông Lê Hồng Việt làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Ông Lê Hồng Việt sinh năm 1988, trước khi được bổ nhiệm đang làm Trợ lý HĐQT, đồng thời giữ vai trò tương tự tại CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (HNX: TVC) - công ty mẹ TVB - từ tháng 02/2026.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Giám đốc SSI Research chỉ ra hai cổ phiếu bán lẻ "sáng cửa" nhờ câu chuyện IPO khủng và định giá hấp dẫn

Phó Giám đốc SSI Research chỉ ra hai cổ phiếu bán lẻ "sáng cửa" nhờ câu chuyện IPO khủng và định giá hấp dẫn Nổi bật

Giá vàng xuống dưới 4.700 USD, một thế lực tung tiền gom hàng

Giá vàng xuống dưới 4.700 USD, một thế lực tung tiền gom hàng Nổi bật

Giá bạc leo dốc, hơn trăm tấn bạc “về kho” một gã khổng lồ chỉ sau ít ngày

Giá bạc leo dốc, hơn trăm tấn bạc “về kho” một gã khổng lồ chỉ sau ít ngày

11:24 , 14/05/2026
Đầu tư Thương mại SMC muốn huy động hơn 368 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ

Đầu tư Thương mại SMC muốn huy động hơn 368 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ

11:24 , 14/05/2026
Một văn bản quan trọng có thể đẩy nhanh tiến độ GPMB, CTCK chỉ ra loạt doanh nghiệp bất động sản dự báo hưởng lợi

Một văn bản quan trọng có thể đẩy nhanh tiến độ GPMB, CTCK chỉ ra loạt doanh nghiệp bất động sản dự báo hưởng lợi

10:47 , 14/05/2026
Cục trưởng Cục Phát triển DNNN: Huy động vốn qua thị trường chứng khoán là một kênh quan trọng đối với DNNN đã cổ phần hoá

Cục trưởng Cục Phát triển DNNN: Huy động vốn qua thị trường chứng khoán là một kênh quan trọng đối với DNNN đã cổ phần hoá

10:16 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên