CTCP Chứng khoán T-Cap (mã: TVB, sàn HoSE) vừa thông báo thay đổi nhân sự tại vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Theo đó, TVB đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hằng. Sau khi rời ghế Chủ tịch, bà Hằng đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc thời hạn đến năm 2031. Đồng thời bà cũng có mặt trong danh sách thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Hằng giữ vai trò Chủ tịch từ tháng 3/2024. Ngoài ra, bà còn đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã: TVC) công ty mẹ của TVB. Bà Hằng đang trực tiếp nắm giữ 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%) và 100.000 cổ phiếu TVC (tỷ lệ 0,1%).

Trước đó, vị trí Tổng giám đốc TVB do ông Ngô Long Giang đảm nhiệm. Tuy nhiên, TVB đã miễn nhiệm ông Giang từ ngày 4/3/2026.

Trong khi đó, người giữ chức Chủ tịch TVB thay bà Hằng là ông Phạm Văn Khiêm, thời hạn bổn hiệm 2026-2028. Ông Khiêm vốn là Thành viên HĐQT độc lập của TVB, ông không nắm giữ cổ phiếu TVB nào và cũng không giữ bất kỳ vai trò nào tại tổ chức khác.

TVB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 18/4 vừa qua.

Đại hội đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 170 tỷ đồng và lãi sau thuế 90 tỷ đồng, lần lượt tăng 85% và gấp 4,3 lần thực hiện năm 2025. Bên cạnh đó, thù lao cho HĐQT được phê duyệt là 2,5 tỷ đồng.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh năm 2025 nhiều khó khăn khi TVB chỉ mang về hơn 92 tỷ đồng doanh thu và gần 21 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 51% và 83% so với năm 2024. So với kế hoạch đề ra, công ty chỉ có thể thực hiện lần lượt 54% về doanh thu và 26% về lợi nhuận.

Về tình hình nhân sự, đại hội miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025 - 2028 đối với ông Lê Văn Cường, căn cứ theo đơn từ nhiệm nộp ngày 11/03. Đáng nói, ông Cường mới chỉ tham gia HĐQT TVB từ đại hội bất thường hồi tháng 10/2025.

Ở chiều ngược lại, đại hội thông qua bầu ông Lê Hồng Việt làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Ông Lê Hồng Việt sinh năm 1988, trước khi được bổ nhiệm đang làm Trợ lý HĐQT, đồng thời giữ vai trò tương tự tại CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (HNX: TVC) - công ty mẹ TVB - từ tháng 02/2026.