Giá bạc leo dốc, hơn trăm tấn bạc “về kho” một gã khổng lồ chỉ sau ít ngày

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) đã mua ròng 45 tấn bạc trong phiên 13/5. Như vậy, quỹ đã mua ròng 3 phiên liên tiếp với tổng lượng mua vào lên tới 115 tấn bạc. Hiện tại, SLV đang nắm giữ lên 15.160 tấn.

Động thái gom hàng liên tiếp của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới vừa trải qua chuỗi tăng mạnh 7 phiên liên tiếp. Chốt phiên 13/5 trên sàn COMEX, giá bạc dừng ở mức 87,5 USD/oz, tăng khoảng 1% so với phiên trước. Đáng chú ý, trong phiên thứ Tư, kim loại quý này có thời điểm tiệm cận mốc 90 USD/oz.

Sau hơn một tuần leo dốc và lên vùng cao nhất trong 2 tháng, giá bạc bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh. Cập nhật sáng 14/5, giá bạc lùi về quanh 86,6 USD/oz.

Đà tăng mạnh của giá bạc cũng kéo tỷ lệ vàng/bạc thu hẹp về vùng 53-54 lần trong phiên thứ Tư. Diễn biến này cho thấy bạc đang có nhịp tăng vượt trội hơn vàng, qua đó phản ánh sự dịch chuyển của dòng tiền sang kim loại quý có tính đầu cơ và tính chu kỳ cao hơn. Trong khi vàng chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lo ngại lãi suất duy trì ở mức cao do rủi ro lạm phát, bạc lại được hỗ trợ thêm bởi kỳ vọng nhu cầu công nghiệp và trạng thái kỹ thuật tích cực sau chuỗi tăng kéo dài.

Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho biết sản lượng kim loại cơ bản suy giảm trong năm nay có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc. " Động lực thúc đẩy sự tăng giá tương đối của bạc, vốn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi nhu cầu công nghiệp so với vàng, có khả năng xuất phát từ thị trường kim loại công nghiệp ", bà nói.

Nhiều chuyên gia nhận định nếu xu hướng hiện tại tiếp tục được duy trì, giá bạc có thể hướng tới vùng 95 USD/ounce, thậm chí kiểm định mốc tâm lý 100 USD/ounce trong thời gian tới. Thị trường hiện tập trung theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ cùng kết quả chính thức từ các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh để xác định liệu bạc có thực sự bước vào một chu kỳ tăng giá mới hay không.