Đầu tư Thương mại SMC muốn huy động hơn 368 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ

Theo Khánh Hân | 14-05-2026 - 11:24 AM | Thị trường chứng khoán

Đầu tư Thương mại SMC muốn chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm huy động hơn 368 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay và nợ nhà cung cấp của công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Đầu tư Thương mại SMC muốn chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua cổ phiếu, cứ 2 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá giá chào bán 10.000 đồng cổ phiếu, Đầu tư Thương mại SMC dự kiến huy động khoảng hơn 368 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay và các khoản nợ nhà cung cấp của công ty, cụ thể như sau:

Đầu tư Thương mại SMC muốn huy động hơn 368 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ - Ảnh 1.

Nguồn: SMC

Thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu dự kiến trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Nếu thành công, vốn điều lệ của Đầu tư Thương mại SMC sẽ tăng từ gần 736,8 tỷ đồng lên hơn 1.104,8 tỷ đồng.

Được biết, phương án chào bán cổ phiếu nêu trên vừa được cổ đông của Đầu tư Thương mại SMC thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 24/4/2026.

Ngoài ra, Đại hội còn thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 7.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế ước đạt 30 tỷ đồng, giảm 84,8%. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến sản lượng tiêu thụ 420.000 tấn thép các loại, giảm 8,7%.

Kết thúc quý I/2026, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.072,5 tỷ đồng, giảm 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp chỉ báo lãi hơn 126,8 triệu đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Đầu tư Thương mại SMC đã hoàn thành được 57,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 4,6% so với đầu năm, xuống còn gần 4.247,9 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 573,1 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 838,3 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3,223,3 tỷ đồng, giảm 6,5% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 1.770,8 tỷ đồng, chiếm 54,9% tổng nợ.

