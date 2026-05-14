Chủ tịch UBCKNN chỉ ra yếu tố "sống còn" để chứng khoán Việt Nam thu hút dòng vốn ngoại

Tại "Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán" do Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức mới đây, bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho rằng trong bối cảnh dư địa tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đang chịu nhiều áp lực, yêu cầu kiểm soát an toàn tài chính và rủi ro tín dụng ngày càng cao, thị trường chứng khoán đang thể hiện ngày càng rõ vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Theo bà Phương, đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, việc tham gia thị trường không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là cơ hội để tái cấu trúc, nâng cao năng lực tài chính và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ đầu tư phát triển.

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động khai thác các công cụ vốn đa dạng như: phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược hoặc huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch UBCKNN cho biết đối với các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, có nền tảng hoạt động ổn định và thương hiệu mạnh, thị trường chứng khoán là môi trường thuận lợi để nâng cao giá trị doanh nghiệp, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

"Việc minh bạch hóa thông tin và huy động vốn thông qua thị trường quốc tế là yếu tố rất quan trọng, đặc biệt trong việc thu hút các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng gắn bó dài hạn với doanh nghiệp" , bà Phương nhận định.

"Muốn thị trường tốt thì phải có hàng hoá tốt"

TTCK Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội quan trọng. Việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra cơ hội lớn để thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn, đặc biệt là các quỹ đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, TTCK Việt Nam cần tiếp tục cải thiện chất lượng hàng hóa, nâng cao tính minh bạch và tăng quy mô cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng đủ lớn.

Bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh: “ Muốn có thị trường tốt thì trước hết phải có hàng hóa tốt. Hàng hóa ở đây chính là chất lượng và tính minh bạch của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đ ây là yếu tố "sống còn" khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, vì nhà đầu tư nước ngoài thường nhìn vào hình ảnh, chất lượng quản trị và sự minh bạch thông tin của doanh nghiệp trước khi quyết định tham gia đầu tư ".

Trong năm 2026, UBCKNN sẽ đặc biệt chú trọng tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty, phối hợp với các tổ chức quốc tế như OECD và Viện Quản trị Công ty Việt Nam (VIOD) để chuẩn hóa năng lực quản trị cho doanh nghiệp.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp

Chủ tịch UBCKNN cũng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định về công ty đại chúng, công bố thông tin, quản trị công ty và đăng ký giao dịch; đồng thời chủ động nâng cao tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng để cải thiện thanh khoản và sức hấp dẫn của cổ phiếu trên thị trường.

Việc tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và mục tiêu phát triển doanh nghiệp cần được nhìn nhận là hai yếu tố đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau. Tuân thủ tốt sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, chuẩn hóa quản trị và giảm chi phí vốn. Ngược lại, sự chủ động đổi mới và minh bạch của doanh nghiệp sẽ góp phần gia tăng niềm tin thị trường, nâng cao chất lượng hàng hóa tổng thể của TTCK Việt Nam.

Cơ quan quản lý cam kết tạo điều kiện về cơ chế chính sách, cắt giảm thủ tục kinh doanh và đẩy mạnh cải cách hành chính. Mục tiêu chung là hướng tới một thị trường vốn lành mạnh, minh bạch và hiệu quả, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự phụ thuộc vào nỗ lực cải thiện chất lượng hoạt động từ phía chính các doanh nghiệp.