SACOMBANK lập kỷ lục: Từ “bàn tay vàng” của ông Nguyễn Đức Thuỵ đến pha đổi tên đậm chất “phong thuỷ”

Cổ đông của SACOMBANK (mã STB) đang trải qua khoảng thời gian tươi đẹp khi cổ phiếu liên tục bứt phá vượt đỉnh. Vốn hóa thị trường của ngân hàng cũng theo đó lập kỷ lục gần 145.000 tỷ đồng, tăng 32% từ đầu năm. Trước đó là sự xuất hiện đầy bất ngờ của ông Nguyễn Đức Thuỵ trong vai trò quyền Tổng Giám đốc vào cuối năm ngoái.

Vị doanh nhân gốc Ninh Bình nổi tiếng là người “mát tay” trên thị trường chứng khoán theo như lời của người đứng đầu quỹ ngoại tỷ USD Pyn Elite Fund. “Ông Thuỵ có danh tiếng rất tốt với tư cách là người sáng lập LPBank, và các nhà đầu tư nhỏ lẻ Việt Nam tin rằng mọi thứ ông chạm vào đều biến thành vàng”, ông Petri Deryng từng chia sẻ trong thư gửi nhà đầu tư.

Sau khi ông Thuỵ xuất hiện tại SACOMBANK, nhà băng này đã thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới. Đến tháng 3, ông Thuỵ chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SACOMBANK trước khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của ngan hàng (ngày 22/4) bầu vào HĐQT, giữ chức Phó chủ tịch thường trực.

Một điểm đáng chú ý tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của SACOMBANK là việc cổ đông thống nhất thông qua đổi tên ngân hàng. Một cái tên đậm chất “phong thuỷ” là Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc thay thế cho tên Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vốn được giữ nguyên từ khi thành lập năm 1991. Đây là một trong những thay đổi được ban lãnh đạo nhà băng nhận định là xác lập bước ngoặt trọng đại, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới.

Bên cạnh đó, SACOMBANK cũng quyết định dời trụ sở chính. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết trụ sở chính đang đặt ở số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ, TP HCM không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế của TP HCM. Vì vậy, việc đổi địa điểm trụ sở chính, theo lãnh đạo nhà băng, là cần thiết nhằm phù hợp với định hướng phát triển.

Năm 2026, SACOMBANK đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng, tăng 6%. Tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng, tăng 12%, hoặc không vượt hạn mức Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng, tăng 10% và điều hành linh hoạt theo tăng trưởng tín dụng.

Trong quý 1, SACOMBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.106,2 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động của thu nhập cốt lõi và chi phí dự phòng tăng mạnh. Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 860.000 tỷ đồng, trong khi tổng huy động đạt 776.335 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nền tảng vốn ổn định. Dư nợ tín dụng đạt 626.960 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Năm 2025 trước đó, SACOMBANK lần đầu tiên công bố lợi nhuận giảm mạnh 40% sau nhiều năm tăng trưởng, do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng vào quý 4/2025. Ngân hàng cho rằng việc này thể hiện quan điểm quản trị rủi ro thận trọng, để cải thiện khả năng phòng thủ trong bối cảnh rủi ro thị trường có xu hướng gia tăng và đảm bảo sự chủ động trong việc xử lý các tài sản tồn đọng.