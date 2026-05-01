Thêm công ty chứng khoán hạ dự phóng VN-Index năm 2026

Theo báo cáo mới nhất từ VNDirect Research , năm 2026 được đánh giá là bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam khi FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026. Cùng với đó, việc cải thiện hạ tầng và các cải cách cấu trúc được kỳ vọng sẽ giúp thị trường tiệm cận hơn với chuẩn mực khu vực.

Trong kịch bản cơ sở, VNDirect dự báo VN-Index có thể đóng cửa năm 2026 tại 1.967 điểm, tương ứng mức tăng khoảng 10,2% so với năm 2025. Dự báo này thấp hơn mức 2.100 điểm được đưa ra trong báo cáo chiến lược đầu năm, nhằm phản ánh các rủi ro bất định từ bên ngoài có thể gây biến động ngắn hạn cho thị trường.

Dù vậy, VNDirect cho rằng nền tảng vĩ mô ổn định, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và định giá còn tương đối hấp dẫn vẫn là cơ sở để VN-Index duy trì xu hướng tăng trong năm 2026. Theo dự phóng của nhóm phân tích, lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE có thể tăng khoảng 14% trong năm nay, điều chỉnh giảm so với mức dự báo 18% trước đó do lợi nhuận quý 4/2025 của các doanh nghiệp niêm yết vượt kỳ vọng, tạo nền so sánh cao hơn cho năm 2026.

Về thanh khoản, VNDirect dự báo giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong năm 2026 có thể tăng khoảng 15% so với năm 2025, lên mức 33.500 tỷ đồng/phiên. Đây là yếu tố hỗ trợ quan trọng trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chuẩn bị đón dòng vốn mới sau nâng hạng.

Ở góc độ vĩ mô, kịch bản cơ sở của VNDirect giả định Fed sẽ có một lần giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2026. Chỉ số DXY được dự báo duy trì dưới 100 điểm, bình quân cả năm dưới 97 điểm, qua đó hỗ trợ tỷ giá USD/VND ổn định với mức tăng dưới 2,5% trong năm. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống được dự báo đạt khoảng 17%, trong khi mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sau khi tăng nhẹ vào cuối năm 2025 sẽ duy trì ổn định trong năm 2026.

Về định giá, VNDirect cho rằng P/E của VN-Index trong năm 2026 có thể ở vùng 14,x lần, tương ứng mức chiết khấu khoảng 10% so với trung bình 10 năm gần nhất.

Trong ngắn hạn, nhóm phân tích dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đối mặt với áp lực chốt lời tại vùng đỉnh cũ quanh 1.910 điểm (+/- 30 điểm) khi rủi ro xung đột Trung Đông vẫn chưa được giải quyết triệt để. VN-Index có thể vào pha tích lũy, chờ đợi các yếu tố hỗ trợ hội tụ (lạm phát có tín hiệu hạ nhiệt, thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện,…).

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên có chiến lược giao dịch linh hoạt, tận dụng cơ hội chốt lời quanh vùng đỉnh 1.910 điểm (+/- 30 điểm) và xem xét giải ngân trở lại nếu chỉ số về vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm, ưu tiên chọn lọc các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và khả năng hưởng lợi từ dòng vốn ETF.﻿

Trước VNDirect, Chứng khoán BSC cũng đã có sự điều chỉnh về sự báo đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026. ụ thể, VN-Index mục tiêu được hạ từ 1.954 điểm xuống còn 1.750 điểm.

Định giá thị trường cũng được điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn, với P/E forward giảm từ vùng 15,5–16 lần xuống 13–13,5 lần, tiệm cận mức trung bình 5 năm. Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp cũng kém tích cực hơn khi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm còn 11–12%, so với mức 16–17% trong dự báo trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chi phí đầu vào gia tăng, làm thu hẹp biên lợi nhuận.

Thanh khoản thị trường theo đó cũng được điều chỉnh giảm nhẹ, với giá trị giao dịch bình quân khoảng 0,96 tỷ USD/phiên, so với mức 1,06 tỷ USD/phiên trước đó, phản ánh trạng thái “bình thường mới” sau giai đoạn biến động mạnh.