Quy mô tài sản truyền thống lên tới 1,6 nghìn tỷ USD, Việt Nam có tiềm năng lớn mã hóa tài sản thực

Tại Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 - “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” ngày 12/5, ông Chris Chiew, Cố vấn Cao cấp tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), khẳng định Việt Nam có cơ hội lớn để phát triển thị trường mã hóa tài sản.

Theo chuyên gia, token hóa tài sản thực (RWA) các tài sản truyền thống bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và bất động sản tại Việt Nam được kỳ vọng đạt 70-80 tỷ USD vào năm 2030﻿, tạo ra nền tảng thanh khoản vững chắc hơn và tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản mã hóa.

Hiện nay, khối lượng giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam là khoảng 220 tỷ USD, trong khi dòng vốn liên quan đến tài sản tài truyền thống là 1,6 nghìn tỷ USD, cựu lãnh đạo Binance từng có 12 năm làm việc tại Goldman Sachs cho biết.

Việt Nam thực tế nằm trong top 5 toàn cầu về mức độ chấp nhận tài sản mã hóa, chứ không chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, rõ ràng có rất nhiều cơ hội để đưa Việt Nam trở thành một điểm đến hàng đầu cho tài sản kỹ thuật số, chuyên gia CAEX nhấn mạnh.

Nói về sự chuyển dịch niềm tin trong tài chính, ông Chiew cho rằng tài sản kỹ thuật số đối trọng với tài chính truyền thống (TradFi) và sẽ cùng tồn tại, nhưng quan trọng hơn là các sàn giao dịch tài sản mã hóa phải làm việc với các đối tác tài chính, cơ quan quản lý và chính phủ để đảm bảo mở rộng thị trường cho tất cả mọi người trong một môi trường an toàn, bảo mật và tuân thủ các quy định.

Nếu nhìn vào tài chính truyền thống, nhiều sản phẩm đã được giới thiệu với niềm tin được xây dựng qua thời gian nhờ sự phổ biến liên tục cùng sự phối hợp giữa chính phủ, các cơ quan quản lý và các định chế tài chính nhằm ngăn chặn những hành vi như rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo.

Dẫn chứng một số quốc gia đang ngày càng “mở” hơn với tài sản số, cố vấn cấp cao CAEX cho rằng tiềm năng trong việc kết hợp tài sản kỹ thuật số và tài sản truyền thống tại Việt Nam là rất lớn.

Dù thị trường tài sản số ghi nhận nhu cầu lớn, ông Chiew nhận định rào cản đối với các tổ chức và định chế tài chính lớn tham gia thường là thiếu sự rõ ràng trong quy định, các vấn đề về rủi ro và tuân thủ, giáo dục và sự thiếu hiểu biết về rủi ro tài sản.

Tuy nhiên, sự ra đời của một số khuôn khổ pháp lý như Nghị quyết 05, dù còn hạn chế, đã mang lại tín hiệu tích cực cho sự mở rộng và phát triển tài sản kỹ thuật số tại Việt Nam sắp tới, vị chuyên gia nhận định.

Ngoài ra, thách thức lớn khác là tốc độ chấp nhận tài sản mã hóa. Khi nói về token hóa tài sản thực, không chỉ là việc sàn giao dịch có khả năng token hóa hay không mà là làm sao để các doanh nghiệp cảm thấy thoải mái, yên tâm khi cho phép cổ phần, tài sản truyền thống hay bất động sản của họ được token hóa. Điều này phụ thuộc vào các khung quản trị quy định khác nhau, ông Chiew nói.

Chuyên gia CAEX cũng cho rằng cần tăng cường nhận thức đối với nhóm khách hàng cá nhân, tầng lớp trung lưu, người trẻ để khuyến khích họ tham gia vào “sân chơi” mới.