Gần 7 triệu cổ phiếu sang tay, STB lập đỉnh

VN-Index hồi phục dù phần lớn thời gian giao dịch vẫn diễn ra khá giằng co. Tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường sau khi VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm ở phiên trước, khiến dòng tiền nhập cuộc dè dặt ngay từ đầu phiên. Áp lực điều chỉnh tiếp tục xuất hiện ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch.

Tuy nhiên, diễn biến tích cực dần xuất hiện vào cuối phiên chiều khi lực bán suy yếu và dòng tiền bắt đáy quay lại nhóm bluechip. Kết phiên, VN-Index tăng 5,6 điểm (0,3%), lên 1.901,1 điểm.

STB đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Điểm nhấn lớn nhất thị trường là cổ phiếu STB của Sacombank. Mã này tăng gần chạm trần 6,37%, lên 76.800 đồng/cổ phiếu, thiết lập mức giá cao nhất lịch sử và trở thành cổ phiếu ngân hàng có thị giá cao nhất trên sàn.

Thanh khoản STB đạt gần 7 triệu đơn vị. Thông tin đáng chú ý với Sacombank, nhà băng bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng giám đốc mới là ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải.

Đà tăng của STB đóng góp gần 2 điểm cho VN-Index , trở thành cổ phiếu tác động tích cực nhất thị trường phiên hôm nay. Không chỉ STB, nhóm ngân hàng cũng ghi nhận nhiều mã giao dịch tích cực như LPB tăng hơn 3%, HDB tăng 1,7%, BID tăng nhẹ. Trong khi đó, một số mã như VCB, CTG, MBB hay SHB vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Cùng với ngân hàng, nhóm dầu khí trở thành điểm sáng nổi bật khi đồng loạt bứt phá mạnh. BSR tăng gần 5%, GAS tăng gần 4%, trong khi PLX, PVD và nhiều mã cùng ngành duy trì sắc xanh tích cực.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá dầu thế giới phục hồi trở lại sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới lệnh ngừng bắn với Iran. Kỳ vọng giá dầu duy trì ở vùng cao tiếp tục hỗ trợ dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu năng lượng.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm Gelex. GEE gây chú ý khi giảm mạnh hơn 6,6%, chấm dứt chuỗi tăng nóng trước đó. Một số mã bất động sản và tiêu dùng như NVL, VHM, VCB hay SAB cũng giao dịch kém tích cực, phần nào kìm hãm đà hồi phục của chỉ số chung.

Thanh khoản toàn thị trường giảm đáng kể so với phiên trước, giá trị giao dịch trên HoSE hơn 20.700 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 25%. Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng hơn 830 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung ở các mã như FPT, VHM, MSB và ACB. Ở chiều mua, dòng vốn ngoại giải ngân mạnh vào VIC, VRE và GEX.