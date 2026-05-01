Một nhóm tổ chức mua ròng 20 tấn vàng trong 1 tháng, lượng nắm giữ gần ngưỡng kỷ lục

Theo số liệu từ Muavangbac.vn, nhóm quỹ iShare do BlackRock quản lý đã mua ròng khoảng 20 tấn vàng trong tháng 4, ghi nhận giai đoạn mua mạnh tay nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Động thái này nâng tổng lượng vàng nắm giữ bởi nhóm này lên trên 840 tấn, kém đôi chút so với mức kỷ lục xác lập hồi tháng 2.

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ thuộc SPDR tiếp tục bán ròng nhẹ trong tháng 4. Sau khi nâng tổng lượng nắm giữ lên mức kỷ lục hơn 1.300 tấn trong tháng 2, nhóm này đã giữ xu hướng bán ròng và vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều. Tính đến cuối tháng 4, các quỹ trong nhóm SPDR nắm tổng cộng gần 1.245 tấn vàng.

2 nhóm quỹ vàng hàng đầu thế giới giao dịch trái chiều trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh trong biên độ 4.500-5.000 USD/oz trong tháng 4 vừa qua. Xu hướng hồi phục có vẻ rõ ràng hơn đôi chút kể từ đầu tháng 5 đưa giá vàng về quanh vùng 4.700 USD/oz. Dù vậy, mức giá này vẫn còn cách khá xa đỉnh lịch sử từng xác lập hồi đầu năm.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures & Options, cho rằng nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào biến động giá ngắn hạn của giá vàng mà cần chú ý nhiều hơn đến khối lượng giao dịch và lượng hợp đồng mở trên thị trường. Khối lượng giao dịch trên sàn Comex xuống dưới 125.000 hợp đồng, cho thấy cả tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân đều đang đứng ngoài thị trường.

Theo ông, cho đến khi thanh khoản quay trở lại mức ổn định và giá vàng tăng đi kèm khối lượng giao dịch lớn hơn đáng kể, các nhà đầu tư lớn vẫn sẽ giữ tâm lý thận trọng, khiến biến động giá tiếp tục khó lường và thiếu ổn định.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Ông nhận định vàng đã phục hồi mạnh sau thông tin căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt.

Tính từ đáy đến đỉnh tuần, đà tăng hiện tại đã bù đắp hoàn toàn mức giảm của 2 tuần trước đó, qua đó phản ánh sức mạnh đáng kể của xu hướng tăng. Theo ông, diễn biến này diễn ra song song với việc thị trường chứng khoán ghi nhận 6 tuần tăng liên tiếp.

Sau một tuần thị trường tập trung gần như hoàn toàn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế và sự kiện quan trọng có khả năng tác động mạnh đến thị trường tài chính cũng như giá vàng.

Đầu tuần, báo cáo doanh số bán nhà hiện có tháng 4 của Mỹ sẽ được công bố. Tiếp đó, thị trường sẽ hướng sự chú ý đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4, cùng khả năng Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Warsh cho vị trí đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giữa tuần, giới đầu tư sẽ theo dõi báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4, cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ. Đến cuối tuần sẽ là thời điểm công bố kết quả khảo sát sản xuất Empire State tháng 5 của Mỹ.