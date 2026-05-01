Một quỹ đầu tư bất ngờ "bắt đáy" FPT

Trong báo cáo tháng 4/2026, quỹ The Ballad Fund (TBLF) thuộc SGI Capital tiếp tục duy trì tỷ trọng tiền mặt cao trong danh mục, lên tới 70,5%. Đáng chú ý, danh mục tài sản với quá nửa là tiền mặt đã được duy trì từ suốt tháng 8 năm ngoái tới nay.

Hiệu suất tháng 4 của TBLF đạt 0,15%, trong khi VN-Index tăng 10,73%. Tính chung 4 tháng đầu năm, The Ballad Fund đạt tỷ suất sinh lời là 3,05% thua xa so với hiệu suất của VN-Index (10,73%) nhờ động lực chính từ nhóm cổ phiếu Vingroup.

Tại thời điểm 30/4/2026, tổng tài sản quỹ đạt gần 70 tỷ đồng, gần như không đổi so với cuối tháng 3. NAV/chứng chỉ quỹ đạt 11.294 đồng.

(Dữ liệu tính tại thời điểm đóng cửa ngày 30/04/2026).

Trong cơ cấu danh mục, dù số lượng cổ phiếu nắm giữ vẫn giữ nguyên ở 9 mã so với cuối tháng 3, FPT bất ngờ xuất hiện trong danh mục tháng 4 với tỷ trọng 3,24%. Ước tính, TBLF đang nắm khoảng 30.000 cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị khoảng 2,3 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 4.

Động thái “gom” FPT diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu đầu ngành công nghệ này đã chiết khấu khá sâu so với đầu năm. Trong 4 tháng đầu năm, FPT giảm khoảng 21%. Đà giảm tiếp tục nới rộng lên khoảng 27% tính đến hết phiên 11/5, khi cổ phiếu này mất gần 3% và lùi về vùng 70.000 đồng/cp, mức thấp nhất trong khoảng 28 tháng.

Nhiều cổ phiếu tốt đang bị "bỏ quên"

Ngoài việc duy trì tỷ trọng tiền mặt cao, quan điểm thận trọng của SGI Capital cũng phần nào được thể hiện trong nhận định về bức tranh thị trường chung.

Theo quỹ, kết quả kinh doanh quý 1/2026 của doanh nghiệp niêm yết là rất tích cực, đặc biệt nhóm phi tài chính ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận kỷ lục lên tới 77%. Tuy nhiên, diễn biến của thị trường lại cho thấy sự phân hóa mạnh khi dòng tiền chủ yếu tập trung vào một nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần còn lại của thị trường dù có kết quả kinh doanh khả quan vẫn chưa thu hút được sự chú ý.

SGI Capital cho rằng, theo đà tăng của VN-Index, định giá thị trường tính theo giá trị sổ sách đã tiệm cận vùng đắt, trong khi định giá theo P/E vẫn ở vùng trung tính. Dù vậy, mặt bằng định giá chung đang bị kéo lệch đáng kể bởi nhóm cổ phiếu Vingroup có định giá cao và chiếm tới gần 1/3 vốn hóa toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu bên ngoài nhóm này tiếp tục trở nên rẻ hơn do dòng tiền không lan tỏa, bất chấp kết quả kinh doanh tích cực.

" Hiện tượng này từng xuất hiện trong quý 4/2025 và tiếp tục kéo dài sang năm 2026, cho thấy dòng tiền đầu tư đang suy yếu, trong khi tâm lý đầu cơ ngắn hạn ngày càng phổ biến. Trong bối cảnh đó, nếu không chấp nhận đi theo xu hướng rủi ro của thị trường, nhà đầu tư sẽ rất khó đạt lợi nhuận trong khoảng 6 tháng gần đây ", SGI nhấn mạnh.

Về cung cầu, SGI Capital lưu ý khối ngoại vẫn bán ròng hơn 10.000 tỷ đồng mỗi tháng trong 4 tháng đầu năm, dù thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được FTSE nâng hạng. Bên cạnh đó, áp lực từ các đợt phát hành thêm tiếp tục duy trì trong quý 1 và quý 2, với tốc độ tương đương giai đoạn cao điểm quý 4/2025, khiến dòng tiền trên thị trường trở nên khan hiếm hơn. Quỹ cho rằng nhu cầu phát hành cổ phiếu có thể còn kéo dài trong năm nay, khi chứng khoán đang nổi lên như một kênh huy động vốn thay thế cho tín dụng ngân hàng.

Một rủi ro khác được SGI Capital nhấn mạnh là dư nợ margin đã tăng lên vùng đỉnh cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ trên vốn hóa vào cuối quý 1/2026, bất chấp lãi suất vay margin tăng theo mặt bằng lãi suất chung. Theo đó, rủi ro sẽ lớn hơn nếu các cổ đông lớn và chủ doanh nghiệp đang sử dụng các khoản vay tại công ty chứng khoán gặp khó khăn về dòng tiền, đặc biệt ở nhóm liên quan đến bất động sản, từ đó có thể kích hoạt áp lực bán giải chấp. Diễn biến lãi suất margin và thanh khoản thị trường bất động sản vì vậy sẽ là những chỉ báo sớm cần theo dõi.

Nhìn tổng thể, SGI Capital đánh giá thị trường đang bước vào giai đoạn có nhiều rủi ro vĩ mô gia tăng, từ áp lực lạm phát, xu hướng siết lại hoạt động cho vay và huy động vốn của hệ thống ngân hàng, rủi ro thuế quan từ Mỹ, cho tới áp lực tỷ giá khi nhập siêu quay trở lại. Ngoài ra, thị trường bất động sản giao dịch chậm lại dưới sức ép lãi suất, trong khi nguồn cung bước vào giai đoạn tăng mạnh, cũng có thể khiến tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế suy giảm.

Dù Chính phủ đã có những quyết sách nhằm xử lý tình trạng thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống, SGI Capital cho rằng quá trình khắc phục các mất cân đối hiện tại có thể cần nhiều quý. Trong giai đoạn đó, thị trường chứng khoán nhiều khả năng vẫn chịu áp lực về thanh khoản và định giá.

Tuy nhiên, đội ngũ phân tích kết luận rằng: "Chính sự lệch pha của dòng tiền cũng đang mở ra cơ hội ở những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực, định giá rẻ nhưng bị thị trường bỏ qua. Một cơ hội thực sự lớn với rủi ro thấp hơn có thể chỉ xuất hiện khi các rủi ro lớn được bộc lộ và phản ánh đầy đủ hơn vào mặt bằng định giá chung".