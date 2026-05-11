Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu "họ" Gelex bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên đầu tuần

An Thái | 11-05-2026 - 22:10 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu "họ" Gelex bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên đầu tuần

Tự doanh CTCK bán ròng 430 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên đầu tuần 11/5 tiếp tục tăng điểm. Dù vậy sau đó áp lực bán giá cao gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index không giữ được mốc tâm lý 1.900 điểm. Kết phiên VN-Index giảm -19,87 điểm (-1,04%) về mức 1.895,50 điểm. Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp ﻿đà bán ròng gần 1.004 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 430 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại GEL với giá trị -268 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-139 tỷ), HPG (-33 tỷ), MWG (-30 tỷ) và MSN (-27 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VRE (-14 tỷ), STB (-12 tỷ), VIC (-10 tỷ), LPB (-8 tỷ) và KDH (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng. Theo sau là EIB (29 tỷ), HAH (24 tỷ), FRT (19 tỷ), CTD (16 tỷ), VHM (14 tỷ), KBC (13 tỷ), VPX và TCB cùng ghi nhận mức 9 tỷ đồng, DBC (8 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dòng vốn tỷ USD "chực chờ" đổ bộ Việt Nam, công ty chứng khoán bước vào cuộc đua mới

Dòng vốn tỷ USD "chực chờ" đổ bộ Việt Nam, công ty chứng khoán bước vào cuộc đua mới Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 11-15/5: 50 doanh nghiệp đồng loạt “lăn chốt”, Hòa Phát góp mặt, một ngân hàng chi gần 9.000 tỷ trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức 11-15/5: 50 doanh nghiệp đồng loạt “lăn chốt”, Hòa Phát góp mặt, một ngân hàng chi gần 9.000 tỷ trả cổ tức Nổi bật

Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu ‘ba không’

Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu ‘ba không’

22:10 , 11/05/2026
Nhóm nhà đầu tư VinaCapital rời ghế cổ đông lớn tại TNG

Nhóm nhà đầu tư VinaCapital rời ghế cổ đông lớn tại TNG

22:04 , 11/05/2026
Biến động nhân sự cấp cao nhiều ngân hàng

Biến động nhân sự cấp cao nhiều ngân hàng

22:00 , 11/05/2026
Thông tin mới nhất vụ Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức

Thông tin mới nhất vụ Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức

21:58 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên