Một cổ phiếu "họ" Gelex bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên đầu tuần

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên đầu tuần 11/5 tiếp tục tăng điểm. Dù vậy sau đó áp lực bán giá cao gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index không giữ được mốc tâm lý 1.900 điểm. Kết phiên VN-Index giảm -19,87 điểm (-1,04%) về mức 1.895,50 điểm. Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp ﻿đà bán ròng gần 1.004 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 430 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại GEL với giá trị -268 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-139 tỷ), HPG (-33 tỷ), MWG (-30 tỷ) và MSN (-27 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VRE (-14 tỷ), STB (-12 tỷ), VIC (-10 tỷ), LPB (-8 tỷ) và KDH (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng. Theo sau là EIB (29 tỷ), HAH (24 tỷ), FRT (19 tỷ), CTD (16 tỷ), VHM (14 tỷ), KBC (13 tỷ), VPX và TCB cùng ghi nhận mức 9 tỷ đồng, DBC (8 tỷ đồng).