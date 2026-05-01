Lịch chốt quyền cổ tức 11-15/5: 50 doanh nghiệp đồng loạt “lăn chốt”, Hòa Phát góp mặt, một ngân hàng chi gần 9.000 tỷ trả cổ tức

Theo thống kê, có 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 11/5– 15/5. Tuần này có 46 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 1%. Loạt doanh nghiệp hot lăn chốt trong tuần này là Hoà Phát, Digiworld, LPB, Dược Hậu Giang,...

Ngày 15/5 tới đây, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã LPB – sàn HOSE) chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2025. Theo đó, LPBank chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng.

Như vậy, với gần 2.987 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Ngân hàng dự kiến phải chi khoảng 8.962 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25/5.

Đây là mức chia cổ tức tiền mặt cao nhất từ trước đến nay của LPBank, đồng thời cũng là một trong những tỷ lệ cao nhất trong ngành ngân hàng. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận có thể phân phối đến cuối năm 2025 là 9.409 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 12/5/2026, Hòa Phát dự kiến thanh toán từ ngày 3/6/2026. Tỷ lệ thực hiện là 5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi một cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng.

Với 7,67 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, HPG dự kiến chi khoảng 3.800 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức. Đây sẽ là lần đầu tiên cổ đông Hòa Phát được nhận cổ tức tiền mặt sau 4 năm, kể từ đợt 5% tiền mặt hồi đầu năm 2021.

Song song, Hòa Phát sẽ còn triển khia phương án chi trả cổ tức 2025 gồm 10% bằng cổ phiếu, tương ứng khối lượng phát hành 767.546.585 cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) vừa thông báo ngày 15/5 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đồng.

Với hơn 242,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng 968 tỷ đồng cho đợt thanh toán này vào ngày 5/6.

Tính cả đợt chi trả 10% vào cuối năm ngoái, tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt của SIP cho năm 2025 đạt mức 50%, đây là con số cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Ngày 12/5 tới đây, CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025. Theo kế hoạch, doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng), thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/5/2025.

Với hơn 130,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến chi gần 653 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Taisho Pharmaceutical (Nhật Bản), đang nắm hơn 51% vốn, sẽ nhận khoảng 333 tỷ đồng; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), sở hữu hơn 43% cổ phần, dự kiến thu về khoảng 280 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 100% bằng tiền mặt, tương đương khoảng 1.307 tỷ đồng. Như vậy, sau đợt chi trả 50% vào tháng 5, công ty dự kiến còn một đợt cổ tức tiền mặt 50% nữa vào khoảng tháng 9 tới đây.