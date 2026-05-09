"Cá mập" ôm gần 30.000 tỷ vừa tới thăm nhà máy thép lớn nhất của Hoà Phát

An Thái | 09-05-2026 - 17:15 PM | Thị trường chứng khoán

Sáng ngày 08/5/2026, đại diện Quỹ đầu tư Pyn Elite Fund (Phần Lan) đã có chuyến thăm và tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Đón tiếp đoàn công tác, có ông Hồ Đức Thọ - Phó Giám đốc Công ty cùng lãnh đạo, trưởng phó các đơn vị chuyên môn của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.

Ông Petri Deryng - người đứng đầu Quỹ Pyn Elite Fund chia sẻ trong buổi làm việc tại Thép Hòa Phát Dung Quất

Tại buổi làm việc, ông Petri Deryng - người đứng đầu Quỹ Pyn Elite Fund đã trao đổi, tìm hiểu nhiều thông tin liên quan đến hoạt động của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất như: Tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hoạt động bán hàng, chiến lược phát triển trong thời gian tới cũng như những khó khăn, thách thức của ngành thép hiện nay.

Đại diện Công ty đã chia sẻ tổng quan về quá trình vận hành sản xuất, năng lực công nghệ, định hướng mở rộng thị trường và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường thép đang dần phục hồi.

Trước đó, trong tháng 3/2026, Pyn Elite Fund tiếp tục gia tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu HPG lên mức 12,2% danh mục. Ước tính quỹ đã mua thêm khoảng 46 triệu cổ phiếu HPG, nâng tổng lượng sở hữu lên hơn 123 triệu cổ phiếu với giá trị khoảng 3.300 tỷ đồng. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài đối với tiềm năng phát triển dài hạn của Hòa Phát.

Sau buổi làm việc, đoàn đã đi tham quan thực tế tại lò cao số 6 thuộc Nhà máy Luyện gang, dây chuyền cán HRC2 và điểm cuối tại khu vực cảng tổng hợp. Đoàn đánh giá cao quy mô đầu tư, hệ thống công nghệ hiện đại cùng năng lực sản xuất đồng bộ của Khu liên hợp.

Hiện Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất tại thị trường với quy mô danh mục quản lý lên đến 905 triệu EUR (Hơn 28.000 tỷ đồng ~ 1,06 tỷ USD) tính đến cuối tháng 4, hiệu suất đầu tư 4 tháng đầu năm 2026 hiện âm 2,58%.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất, quỹ ngoại này cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang vận động khá “phi lý”, khi kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp chưa thực sự phản ánh tương xứng vào diễn biến giá cổ phiếu.﻿

PYN Elite cũng tiếp tục thể hiện quan điểm đánh giá cao cổ phiếu HPG. Theo quỹ, kế hoạch đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 cùng các dự án hạ tầng quy mô lớn như đường sắt cao tốc Bắc – Nam sẽ mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho ngành thép. Trong đó, Hòa Phát được đánh giá là doanh nghiệp hưởng lợi hàng đầu nhờ vị thế dẫn đầu thị trường và chiến lược mở rộng sang mảng thép chuyên dụng cho ngành đường sắt.

Nguồn: Báo cáo đầu tư tháng 4 của Pyn Elite Fund

Tính đến cuối tháng 4/2026, tỷ trọng cổ phiếu thép HPG trong danh mục quỹ ngoại Pyn Elite Fund tăng mạnh từ 12,2% lên 13,7%, tiếp tục giữ vị trí khoản đầu tư lớn thứ hai của quỹ.

