“Bốc hơi” 57% lợi nhuận quý I, vì sao cổ phiếu Điện Gia Lai (GEG) vẫn được kỳ vọng tăng hơn 27%?

Theo mạnh hùng | 09-05-2026 - 13:55 PM | Thị trường chứng khoán

Dù lợi nhuận quý I/2026 “lao dốc” tới 57%, cổ phiếu GEG của CTCP Điện Gia Lai vẫn được công ty chứng khoán ACBS duy trì khuyến nghị “MUA” với kỳ vọng tăng giá hơn 27%.

Theo báo cáo cập nhật mới công bố, Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu quý I/2026 đạt 767 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 264 tỷ đồng, giảm mạnh 57%

Tuy nhiên, mức sụt giảm này chủ yếu đến từ yếu tố nền cao của năm trước. Trong quý I/2025, doanh nghiệp từng ghi nhận khoản lợi nhuận hồi tố gần 400 tỷ đồng từ dự án Tân Phú Đông 1 (TPĐ1). Nếu loại bỏ khoản thu nhập bất thường này, lợi nhuận cốt lõi quý I/2026 của Điện Gia Lai thực tế vẫn tăng khoảng 16% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, quý đầu năm tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng về sản lượng điện của doanh nghiệp. Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 362 triệu kWh, tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong đó, thủy điện là mảng tăng trưởng mạnh nhất khi sản lượng đạt 51 triệu kWh, tăng 59%. Điện mặt trời đạt 102 triệu kWh, tăng 11%, còn điện gió đạt 209 triệu kWh, tăng nhẹ 2%.

Dù sản lượng tăng, doanh thu và lợi nhuận vẫn chịu áp lực do giá bán điện bình quân giảm xuống còn khoảng 2.119 đồng/kWh, thấp hơn 4% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp đáng kể từ 74% xuống còn 64%.

Ở từng mảng hoạt động, doanh thu điện gió giảm mạnh 47%, xuống còn 440 tỷ đồng. Trong khi đó, điện mặt trời ghi nhận doanh thu 236 tỷ đồng, tăng 12%; còn thủy điện gần như đi ngang ở mức 89 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Điện Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu khoảng 3.107 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 16%, còn khoảng 380 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

Một trong những yếu tố đang được giới đầu tư quan tâm là dự án điện mặt trời Đức Huệ 2. GEG đặt mục tiêu vận hành thương mại (COD) dự án này vào cuối quý II/2026 theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Dù vậy, giá bán điện hiện vẫn đang trong quá trình đàm phán với đối tác.

Theo ACBS, kết quả kinh doanh quý I của GEG vẫn được đánh giá tích cực khi doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 69% kế hoạch lợi nhuận năm và tương đương 60% dự phóng của công ty chứng khoán này.

ACBS hiện giữ nguyên dự phóng lợi nhuận năm 2026 của GEG ở mức 441 tỷ đồng, đồng thời đưa ra giá mục tiêu 18.400 đồng/cổ phiếu. So với thị giá hiện tại quanh vùng 14.450 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 07/5), mức định giá này tương ứng tổng tỷ suất sinh lời kỳ vọng khoảng 27,3%.

Thị giá ổ phiếu GEG hiện đang nằm ở vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 08/5, cổ phiếu GEG dừng ở mức 14.300 đồng/cổ phiếu, giảm 1,38% so với phiên trước, cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 480 nghìn đơn vị.

Đây cũng là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu ngành điện này kể từ đầu năm 2026. Theo đó, vốn hóa thị trường của Điện Gia Lai hiện còn khoảng 5.123 tỷ đồng.

