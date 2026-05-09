SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP cho 295 người

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2026 với số lượng tối đa là 10 triệu đơn vị.



50% lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm, 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 100 tỷ đồng, được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ. Thời gian thực hiện trong năm 2026 - 2027 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

SSI công bố danh sách 295 cán bộ, nhân viên dự kiến được phân bổ cổ phiếu ESOP. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng dự kiến được mua 1 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT dự mua 400.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên HĐQT dự mua 200.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI dự mua 150.000 cổ phiếu...

Đây là một trong 2 phương án tăng vốn được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 hôm 23/4.

Bên cạnh đó, SSI còn kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 500,6 triệu đơn vị. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu thực hiện thành công, SSI sẽ nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng quý I/2026, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động 3.075 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 1.461 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Đóng góp 39% cho doanh thu là hoạt động tự doanh khi lãi từ tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 1.226 tỷ đồng, tăng 18%. Danh mục tài sản FVTPL tại thời điểm cuối quý I/2026 có giá trị hơn 42.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục là chứng chỉ tiền gửi gần 28.000 tỷ đồng và hơn 12.500 tỷ đồng trái phiếu. Cổ phiếu và chứng khoán niêm yết có giá gốc 77 tỷ đồng, tạm lỗ khoảng 2 tỷ đồng so với giá mua. So với đầu năm, mục này của SSI đã giảm hơn 100 tỷ đồng.

Về danh mục đầu tư cổ phiếu, VCB, MWG là khoản đầu tư lớn mới của SSI trong khi, công ty hạ tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu HPG, VPB; trong danh mục không còn khoản đầu tư vào FPT, ACB, VNM.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 67% so với cùng kỳ lên mức 1.050 tỷ đồng. Đến 31/1/2026, dư nợ cho vay kỹ quỹ của SSI ở mức gần 37.000 tỷ đồng, giảm khoảng 2.000 tỷ đồng sau một quý.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 607 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trong quý đầu năm, SSI vẫn duy trì vị trí thứ 2 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE, chiếm 11,14%, giảm nhẹ so với mức 12,5% của quý IV/2025.

Tổng tài sản của SSI tại thời điểm 31/3/2026 đạt gần 92.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức hơn 53.000 tỷ đồng, giảm hơn 6.500 tỷ đồng sau một quý. Trong đó, vay nợ ngắn hạn giảm còn gần 52.000 tỷ đồng.



