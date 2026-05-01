Hai cổ phiếu lớn bị khối ngoại bán ròng hơn nghìn tỷ trong tuần Index vượt đỉnh lịch sử

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có tuần giao dịch 4/5 - 8/5 đầy khởi sắc. Chỉ số VN-Index dao động quanh mốc 1.855 ngay từ phiên mở cửa tuần. Xuyên suốt tuần giao dịch, thanh khoản mua chủ động liên tục tìm đến các cổ phiếu Blue chips. Đặc biệt, lực cầu gia tăng vào ngày 7/5 đã giúp Index thiết lập đỉnh cao mới mọi thời đại. Kết tuần, VN-Index tăng 54.91 điểm (+2,96%) so với tuần trước và đứng tại 1.915,37 điểm. Thanh khoản tuần này tiếp tục là một điểm cộng với tổng giá trị giao dịch trung bình đạt gần 19 nghìn tỷ đồng.

Dù vậy, khối ngoại lại là điểm trừ lớn khi bán ròng mạnh xuyên suốt những phiên giao dịch đầu tháng 5. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 4.158 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.351 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 256 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 63 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Tại chiều mua, MSN dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 609 tỷ đồng, theo sau là POW (593 tỷ đồng). Các mã GEX (250 tỷ đồng), VIX (208 tỷ đồng), VRE (194 tỷ đồng), MWG (192,5 tỷ đồng) và BID (147 tỷ đồng) cũng được khối ngoại gom ròng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, FPT là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 1.707 tỷ đồng, tiếp đến là ACB (-1.217 tỷ đồng) và HPG (-804 tỷ đồng). Các cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như KDH (-384 tỷ đồng), VCB (-239,5 tỷ đồng), KBC (-214 tỷ đồng), NVL (-172 tỷ đồng) và VHM (-148 tỷ đồng).