Vượt 1.900 điểm, VN-Index sẽ tăng tiếp tới đâu?

Nối tiếp quán tính tăng điểm, thị trường vừa có thêm một phiên giao dịch tích cực khi lực cầu chủ động nhập cuộc từ đầu phiên giúp VN-Index duy trì biên độ tăng. Sắc xanh tại các mã vốn hoá lớn giúp chỉ số chung đạt đến đỉnh cao mới tại mốc 1.909,01 điểm.

Việc vượt qua đỉnh lịch sử 1.900 điểm đã giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn với kỳ vọng về những đỉnh cao mới. Trong báo cáo nhận định thị trường, hầu hết các CTCK đều có chung quan điểm kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch tại vùng đỉnh, tuy nhiên rung lắc có thể xuất hiện trước áp lực cung có thể dâng cao.



VN-Index lên mức cao nhất trong lịch sử

Cụ thể, theo đánh giá Chứng khoán Asean , kịch bản cơ sở cho thấy chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.920–1.930 ngay trong phiên tới, nơi áp lực chốt lời có thể gia tăng trước khi xu hướng rõ ràng hơn được xác lập. Song các chỉ số kỹ thuật đang phát đi tín hiệu cảnh báo về rủi ro rung lắc trong ngắn hạn.

Với bối cảnh này, chiến lược tối ưu cho nhà đầu tư ngắn hạn là ưu tiên mua tại các nhịp điều chỉnh, tránh tâm lý hưng phấn mua đuổi và chủ động chốt lời từng phần tại vùng cản, đồng thời tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng biệt như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore.

Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để tích lũy dần các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc, định giá hợp lý và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công.

Chung quan điểm, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định VN-Index có tiềm năng vận động quanh mốc 1.900 và tiếp tục lên cao tìm kiếm vùng đỉnh mới.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân từng phần vào các mã có nền tảng cơ bản tốt và thuộc các ngành dẫn đầu như Ngân Hàng và Tiêu dùng.

Trong khi đó, CTCK SHS đánh giá xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn đang duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm. Dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số có thể tiếp tục hướng đến vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm -1.920 điểm. VN30 tương tự vùng đỉnh 2.100 điểm - 2.120 điểm.

Tuy nhiên, SHS không chắc chắn về kịch bản chỉ số chính có thể vượt lên được vùng kháng cự này. Đội ngũ phân tích lưu ý các chỉ số đang đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn và áp lực bán giá cao sẽ gia tăng.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, giao dịch tích cực tập trung ở số ít mã đầu ngành trong các nhóm ngành ngắn hạn đang tăng trưởng tốt như bất động sản, cảng biển, điện, cao su và các cổ phiếu nổi bật ở nhóm ngân hàng tư nhân, nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội đầu tư ở những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong các nhóm ngành. Song NĐT cũng cần quản trị rủi ro khi định giá của thị trường không phải vùng quá hấp dẫn.

CTCK Bảo Việt (BVSC) cho rằng áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn khi thị trường neo cao trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin hỗ trợ và các nhóm cổ phiếu vẫn đang phân hóa mạnh theo các thông tin riêng của từng doanh nghiệp.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ hình thành vùng nền tích lũy mới trên mốc 1.900 điểm nhằm hấp thụ lượng cung lớn, trước khi kỳ vọng vượt qua vùng đỉnh cũ 1.920 điểm để thiết lập các mốc cao mới.