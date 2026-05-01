VN-Index có thể vượt 2.300 điểm?

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng thị trường hiện chưa tái định giá đầy đủ nền lợi nhuận cao của mùa báo cáo tài chính quý I/2026.

Diễn biến của VN-Index thời gian qua vẫn chủ yếu bị chi phối bởi một số cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện hỗ trợ, trong khi phần lớn cổ phiếu đã phản ánh khá sâu rủi ro suy giảm tăng trưởng từ cú sốc năng lượng kéo dài và mặt bằng lãi suất neo cao.

Theo VDSC, điều này cho thấy thị trường không thiếu tăng trưởng lợi nhuận, mà đang thiếu niềm tin vào độ bền của chu kỳ lợi nhuận. Hàm ý là phần bù rủi ro vẫn duy trì ở mức cao sau mùa kết quả kinh doanh quý I, khiến mặt bằng định giá chung chưa mở rộng tương xứng với nền lợi nhuận đã công bố.

Trong 3 tháng tới, nhóm phân tích nhận định kỳ vọng thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến tại Trung Đông. Công ty chứng khoán này cho rằng căng thẳng địa chính trị có khả năng đang tiến gần tới điểm hạ nhiệt trong trung hạn, dù chưa thể xem là đã kết thúc hoàn toàn.

Giới hạn pháp lý đối với quyền hành pháp của Tổng thống Mỹ đang ngày càng rõ ràng, trong khi khả năng kiểm soát eo biển Eo biển Hormuz của Iran cũng buộc các bên phải cân nhắc lại chi phí kéo dài xung đột. Vì vậy, thị trường có cơ sở để định giá rủi ro nguồn cung dầu là cấp bách trong ngắn hạn nhưng khó kéo dài vĩnh viễn.

VDSC cho rằng trạng thái backwardation của giá dầu – tức giá hợp đồng tương lai gần thấp hơn giá hợp đồng tương lai xa – không phản ánh chính xác thời điểm chiến tranh kết thúc, nhưng cho thấy kỳ vọng cú sốc địa chính trị có thể được kiểm soát hoặc dần hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung được xem là biến số quan trọng đối với trật tự kinh tế toàn cầu. Điều thị trường cần là tín hiệu về một cơ chế cạnh tranh ổn định hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu cuộc gặp mở ra triển vọng cho một thỏa thuận thương mại mới, giảm rủi ro thuế quan hoặc hỗ trợ ổn định dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, tâm lý thị trường toàn cầu có thể cải thiện đáng kể.

Ở trong nước, GDP quý I/2026 tăng 7,83%, mức cao nhất của cùng kỳ kể từ năm 2011 nhưng vẫn thấp hơn kịch bản tăng trưởng 9,1% mà Chính phủ đặt ra. Việc Quốc hội tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên cho thấy định hướng điều hành vẫn quyết liệt, đồng nghĩa các quý còn lại cần tăng trưởng khoảng 10–11% mỗi quý để hoàn thành mục tiêu năm.

VDSC cho rằng trọng tâm chính sách trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ là thúc đẩy đầu tư toàn xã hội, từ đó lan tỏa sang tiêu dùng và khơi thông dòng vốn. Dù áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng, Chính phủ vẫn còn dư địa tài khóa để giữ CPI trong vùng mục tiêu 4,5%–5%, đồng thời vẫn còn dư địa nhất định về tỷ giá nhằm hỗ trợ tín dụng, tăng trưởng và xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cán cân thương mại suy yếu có thể thu hẹp dư địa ổn định tỷ giá. Mặt bằng lãi suất cao cũng có nguy cơ làm chậm tăng trưởng tín dụng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nợ vay.

Ở chiều tích cực, áp lực bên ngoài sẽ dần bình thường hóa nếu hiệu ứng tích trữ nguyên vật liệu hạ nhiệt và dòng chảy năng lượng được phục hồi, qua đó hỗ trợ cải thiện cán cân thương mại. Trong nước, giải ngân đầu tư công tăng tốc sẽ là tín hiệu quan trọng giúp bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Về định giá, VDSC điều chỉnh vùng P/E mục tiêu của VN-Index trong 3–4 tháng tới xuống còn 12,2–14 lần, phản ánh quan điểm rằng lãi suất đang ổn định ở một “mặt bằng cao mới” và khó hạ nhiệt nhanh.

" Với EPS thị trường dự kiến tăng từ 133 đồng lên khoảng 136–138 đồng, VN-Index được kỳ vọng dao động trong vùng 1.623–2.317 điểm, tương ứng biên độ từ -10,7% đến +24,9% so với mức đóng cửa ngày 29/04/2026" , báo cáo nhận định.

Dù thị trường chưa sẵn sàng cho một nhịp mở rộng định giá mạnh ngay lập tức, song dư địa hồi phục trung hạn vẫn còn đáng kể nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, thương mại toàn cầu ổn định hơn và các chính sách trong nước phát huy hiệu quả.