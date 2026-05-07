Tự doanh CTCK "tranh thủ" gom ròng 200 tỷ đồng cổ phiếu trong phiên Index vượt đỉnh lịch sử

Với những thông tin tích cực từ thị trường tài chính thế giới, tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn, thị trường tiếp tục tăng điểm tốt trong phiên 7/6. Chỉ số VN-Index vượt lên mốc 1.900 điểm và đóng cửa tăng 17,81 điểm (+0,94%) lên mức 1.909,01 điểm. Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 311 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 207 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu KDH được mua ròng mạnh nhất với giá trị 59 tỷ đồng. Theo sau là HDB (42 tỷ), VNM (34 tỷ), VIC (32 tỷ), VHM (30 tỷ), TCB và HPG cùng đạt 25 tỷ đồng, MSN và MWG cùng ghi nhận 24 tỷ, FUEVFVND (23 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -29 tỷ đồng, tiếp theo là SSI (-19 tỷ), PLX (-14 tỷ), TPB (-13 tỷ) và VSC, VCB cùng ghi nhận mức -11 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như VJC (-8 tỷ), GEX và DGC cùng ở mức -6 tỷ, HAH (-3 tỷ đồng).